Академик фразой «связи никакой» ответил на слухи о вышках 5G и COVID-19

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Коронавирус к вышкам связи 5G не имеет никакого отношения. Об этом сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев, передают «РИА Новости».

«Коронавирус к вышкам связи никакого отношения не имеет, с ними не связан. Это все фантазии, связи никакой», — сказал академик.

Беспроводная связь пятого поколения 5G рассматривается как следующая ступень развития этой технологии после работающих в мире 3G и 4G, она позволяет передавать данные на высокой скорости и с минимальной задержкой при передаче сигнала.

Так, например, с 5G скорость мобильного интернета колеблется от 10 до 25 Гбит/с с минимальными задержками в передаче сигнала (всего 1–2 мс). Локальные сети этого типа уже работают в США, Швейцарии, Китае и Южной Корее.