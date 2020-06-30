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Академик фразой «связи никакой» ответил на слухи о вышках 5G и COVID-19

Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Коронавирус к вышкам связи 5G не имеет никакого отношения. Об этом сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев, передают «РИА Новости».

«Коронавирус к вышкам связи никакого отношения не имеет, с ними не связан. Это все фантазии, связи никакой», — сказал академик.

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Фото: из личного архива

Беспроводная связь пятого поколения 5G рассматривается как следующая ступень развития этой технологии после работающих в мире 3G и 4G, она позволяет передавать данные на высокой скорости и с минимальной задержкой при передаче сигнала.

Так, например, с 5G скорость мобильного интернета колеблется от 10 до 25 Гбит/с с минимальными задержками в передаче сигнала (всего 1–2 мс). Локальные сети этого типа уже работают в США, Швейцарии, Китае и Южной Корее.

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Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Последователи теорий заговора, выступающие против распространения технологии беспроводной связи 5G, верят, что ее распространение способствует развитию рака, бесплодия, аутизма, сердечных заболеваний и болезни Альцгеймера. Однако научных подтверждений эти теории пока не получили.

Теги: РАН, COVID-19, 5G
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