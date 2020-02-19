Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

Теперь комиссия планирует отменить это решение и принять новую схему:

Частоты 24,25–24,65 ГГц предлагается выделить «неопределенному кругу лиц», в том числе «для создания технологических сетей связи». Такая формулировка означает, что претенденты смогут получить ресурс без торгов, направив соответствующую заявку ГКРЧ.

ГКРЧ планирует выделить компании «Новые цифровые решения» (СП «Ростелекома» и «МегаФона» для развития 5G) и «Роскосмосу» полосу 24,65–29,5 ГГц до марта 2021 года для проведения тестирования, задача которого — уточнить характеристики радиоэлектронных средств 5G операторов, чтобы они не создавали помех передатчикам «Роскосмоса». Ранее представители Минкомсвязи анонсировали, что планируют без торгов выделить немного более узкую полосу частот консорциуму крупнейших российских операторов — «Ростелекома», МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

Операторы смогут использовать для строительства сетей 5G имеющиеся у них частоты без «оформления отдельных решений ГКРЧ». В документе указаны полосы, которые сейчас используются для развития связи 2G, 3G и 4G.

При этом госкомиссия, как и в предыдущем решении, не готова выделить для развития 5G диапазон 3,4–3,8 ГГц, который является основным в мире для развития нового стандарта. В России он занят силовыми структурами.

Сколько стоят частоты Изначально частотный ресурс в России выделялся по заявкам операторов или на конкурсах. Однако в 2014 году правительство постановило, что частоты должны распределяться преимущественно на аукционах. Первый частотный аукцион прошел в октябре 2015 года. Тогда государство разыграло частоты 1800 МГц (подходят для 2G и 4G) в девяти регионах и получило 6,3 млрд руб. На втором аукционе, в феврале 2016 года, за 8,24 млрд руб. были проданы частоты 2570–2620 МГц для развития 4G по всей России, кроме Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя. Третий аукцион (на полосы частот 453–457,4 МГц и 463–467,4 МГц для развития 4G в пяти регионах) должен был состояться в июне 2018 года. Начальная стоимость лотов в сумме составляла более 196 тыс. руб., но новый диапазон не заинтересовал операторов, и аукцион был отменен.

Что думают операторы про новую схему

Новую концепцию определения частот для связи пятого поколения большинство участников рынка восприняли негативно. По словам собеседника РБК в одном из операторов «большой четверки», операторы «крайне разочарованы» тем, что вопрос выделения 3,4–3,8 ГГц для развития 5G так и не решен. «Без этого диапазона наша страна будет отставать от Европы, США, Китая и даже Казахстана в развитии связи нового поколения и связанных с этим современных технологий», — сказал он.

«К сожалению, нет никаких подвижек по выделению «золотого» диапазона 3,4–3,8 ГГц, и нет планов и намерений как-то решать этот вопрос. Наоборот, предлагаемый ранее в качестве альтернативы диапазон 4,4–4,9 ГГц, оказывается, также ограничен. Таким образом, в России по-прежнему нет решения по выделению ресурсов в диапазоне ниже 6 ГГц, пригодных для создания сетей 5G», — указал представитель пресс-службы «Ростелекома», добавив, что альтернативы для 3,4–3,8 ГГц нет, а ставка на другие диапазоны обусловит технологическое отставание страны.

В то же время представитель «МегаФона» заявил, что оператор поддерживает отмену предыдущего решения ГКРЧ, принятого в конце декабря. «Оно не содержало взвешенного варианта выделения миллиметрового диапазона (от 24 ГГц и выше. — РБК), потому что предлагавшиеся участки спектра были явно недостаточны для создания полноценных сетей 5G», — сказал он. «МегаФон» также рассчитывает, что Минкомсвязь в итоге разрешит операторам использовать частоты 3,4–3,8 ГГц для развития 5G.

Какие есть ограничения для развития 5G на имеющихся частотах

Вопросы у операторов вызвал и пункт готовящегося решения, который даст им возможность использовать имеющиеся частоты для построения сетей 5G без дополнительных аукционов, введение так называемого принципа технологической нейтральности. «Мы видим риск в связи с неравномерным доступом игроков рынка к частотам», — заявил представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2). По его словам, решение вряд ли позволит запустить масштабные сети 5G, так как основная часть ресурса занята сетями 4G. «В ближайшее время для 5G операторы смогут воспользоваться только частотами 2600 МГц, но доступ к этому ресурсу есть у ограниченного количества участников рынка. В итоге технейтральность приведет к диспропорции на рынке, поскольку даст владельцам этих частот преференции», — отметил представитель оператора. Значительную часть ресурса в этом диапазоне получил оператор «Скартел» (развивал бренд Yota), который впоследствии стал «дочкой» «МегаФона».

Еще один собеседник РБК на телеком-рынке отметил, что частоты выставлялись на конкурсы и аукционы в разное время под разные нужды и с различными требованиями. «Объявление технейтральности даст некоторым игрокам случайное преимущество и ущемит других. Мировая практика предусматривает повторные конкурсы в случае объявления технейтральности, что позволяет сохранить необходимый уровень конкуренции и справедливости при распределении уникального ресурса», — сказал он.

«Введение технологической нейтральности может создать опасную иллюзию, что вопрос с частотами 5G решен», — говорит еще один собеседник РБК на рынке связи. Представители «ВымпелКома» и МТС отказались от комментариев.

Против оказался и представитель «Ростеха», который вместе с «Ростелекомом» является автором «дорожной карты» по развитию «Мобильных сетей связи пятого поколения» в рамках соглашения с правительством. По словам директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко, данное предложение не обсуждалось с ними и в «дорожной карте» не предусмотрено. «Было бы правильно любые решения об использовании частот для сетей 5G синхронизировать со стратегическими документами развития этого стандарта в России. По мнению корпорации, такие решения должны содержать в себе условия, связанные с защитой рынка отечественного оборудования связи», — сказал Бровко.

По словам представителя пресс-службы Huawei (один из крупнейших производителей оборудования для 5G), большого выигрыша от запуска 5G в тех же частотах, которые сейчас используются для других стандартов, операторы получить не смогут. «Это связано с тем, что там недостаточно частотного ресурса для демонстрации реальных преимуществ 5G, для этого необходимо 80–100 МГц свободного частотного ресурса», — указал он.

Еще один участник рынка отмечает, что, исходя из того, какие новые частоты готова выделять ГКРЧ, стандарт 5G в России в ближайшее время будет развиваться очень ограниченно. Из-за международных решений использование частот в диапазоне 4,4–4,9 ГГц не должно создавать помех другим странам. «То есть в Санкт-Петербурге, Сочи и Владивостоке нельзя будет запускать сети с использованием этого ресурса», — отметил собеседник РБК. Испытания в полосе частот выше 24 ГГц показывают, что сигнал сети, созданной только в этой полосе, прерывается, как только абонент оказывается не в прямой видимости от базовой станции.