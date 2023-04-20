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Group-IB продала бизнес в России местному менеджменту

Group-IB продала бизнес в России местному менеджменту
В дальнейшем Group-IB будет представлена только на международном рынке. Основным акционером российского юрлица под новым брендом F.A.С.С.T. по-прежнему остается основатель компании Илья Сачков, арестованный по делу о госизмене
Фото: Annette Riedl / Global Look Press
Фото: Annette Riedl / Global Look Press

Местный менеджмент выкупил российский бизнес Group-IB, он будет работать под брендом F.A.C.C.T., говорится в заявлении компании.

«Новые владельцы сохранили все контракты с российскими клиентами, а также продукты, технологии и сервисы, разработанные в стране. Развитие бизнеса продолжится под новым брендом — F.A.С.С.T. В дальнейшем Group-IB будет представлена только на международном рынке», — сказано в заявлении.

В компании добавили, что F.A.С.С.T. (расшифровывается как Fight Against Cybercrime Technologies) продолжает оказывать услуги кибербезопасности в прежнем объеме. Главой F.A.С.С.T. стал Валерий Баулин, ранее занимавший пост регионального директора Group-IB.

О том, что российский бизнес Group-IB будет отделен от международного, компания анонсировала в июле 2022 года. Тогда же было принято решение, что бизнес компании в России и СНГ начнет развиваться самостоятельно. В ходе финального этапа разделения активов сооснователь и СEO Group-IB Дмитрий Волков продал свою долю Баулину и вышел из состава акционеров. Сумма сделки не разглашается. Основным акционером российского юрлица под новым брендом F.A.С.С.T. по-прежнему остается основатель Group-IB Илья Сачков.

Структура собственности российской компании F.A.C.C.T. следующая: 37,5% — Сачков, 25% — «Альтера Капитал», 15% — Алексей Козырев, 12,5% — «Киберинвест», 10% — Валерий Баулин (генеральный директор F.A.C.C.T.).

Group-IB — международная компания в сфере кибербезопасности. Ее в 2003 году основали студенты кафедры информационной безопасности МГТУ им. Баумана. Возглавил компанию Сачков. В 2019-м Group-IB открыла офис в Сингапуре, а затем офисы появились в Амстердаме и Дубае.

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В сентябре 2021 года Сачкова арестовали. Его обвиняют в госизмене. Вместо Сачкова компанию возглавил сооснователь Волков. Материалы дела засекречены.

Двое источников РБК сообщали, что арест может быть связан с делом о госизмене, по которому Сачков проходил свидетелем. В 2019 году по этому делу бывшего офицера ФСБ Сергея Михайлова и бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова приговорили к 22 и 14 годам соответственно. Адвокат Михайлова Руслан Голенков сообщил, что Сачков был свидетелем стороны обвинения.

Двое других источников связали арест Сачкова с криптолокерами — вредоносными программами, которые шифруют данные на компьютере жертвы и требуют выкуп за расшифровку. По словам одного из собеседников, Сачков «следил за криптолокерами еще до переполоха, связанного с нашумевшим «обменником» SUEX, против которого США в ввели санкции.

Источники Bloomberg, в свою очередь, сообщили, что дело против Сачкова могли возбудить из-за передачи США сведений о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в выборы американского президента в 2016 году. В Group-IB эту версию назвали домыслом. Сам Сачков называл обвинение против себя абсурдными и подчеркивал, что дело не связано с Group-IB и его работой в ней.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Group-IB кибербезопасность
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