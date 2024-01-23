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Радио Sputnik заявило о возобновлении вещания в Армении

В Армении прекратилось действие запрета на вещание радио Sputnik
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Радио «Sputnik Армения» вновь выйдет в эфир 25 января после приостановки вещания, сообщило СМИ в своем телеграм-канале.

«Комиссия по телевидению и радио сняла запрет на вещание с компании «Тоспа», ретранслирующей радио «Sputnik Армения», — говорится в сообщении.

Глава комиссии Тигран Акопян заявил, что «минимальные требования для возобновления вещания выполнены», передает «Sputnik Армения».

Комиссия по телевидению и радио Армении 20 декабря отозвала лицензию у армянской радиостанции «Тоспа», ретранслирующей «Sputnik Армения», на 30 дней из-за нарушений закона «Об аудиовизуальных медиа». Поводом стала входящая в российский блок вещания программа «Пятница с Тиграном Кеосаяном», которая вышла 17 ноября.

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В ней автор, как сочла комиссия, допустил ироничные и унижающие честь и достоинство Армении и ее народа высказывания. Он не имел на это «морального права» как иностранный гражданин, заявил регулятор.

Кроме того, комиссия оштрафовала «Тоспу» на 500 тыс. драмов (более 111 тыс. руб.) из-за авторского стрима «Абовян Time». В передаче, по мнению комиссии, были мнения и утверждения, распространяющие панику, а также информация, которая не соответствовала действительности и была основана на непроверенных и недостоверных источниках.

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Новостное агентство Sputnik работает на глобальном медиарынке девять лет. Оно является частью медиагруппы «Россия сегодня», куда также входят «РИА Новости», «Прайм», «ИноСМИ», «Украина.ру» и др. В Армении Sputnik вещает с 2015 года.

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