Бизнес попросил сохранить гранты на поддержку отечественного софта

Разработчики софта просят Минцифры не отказываться от грантов, называя их наиболее эффективной поддержкой. В ведомстве же настаивают, что гранты нужно выдавать только в особых случаях и что в этом году денег на них нет и не будет

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» попросила в Минцифры не заменять грантовые программы льготными кредитами и венчурным финансированием. Об этом говорится в письме, направленном министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву (копия есть у РБК, его получение подтвердили в пресс-службе министерства). Ассоциация объединяет более 220 российских ИТ-компаний, в том числе 1С, «Лабораторию Касперского» и «Доктор Вэб».

Письмо — реакция на заявление замглавы Минцифры Максима Паршина, сделанное им в конце прошлого года. Из него следовало, что ведомство будет сокращать объемы грантовой поддержки в пользу возвратных форм финансирования и негосударственных инвестиций. По его словам, грант сейчас многим кажется самой понятной формой поддержки, «подарком (в буквальном переводе)». «Но это не подарок, а самая тяжелая с точки зрения администрирования и ответственности мера», — говорил Паршин.

Согласно информации на портале «Госуслуг», по состоянию на 24 марта этого года среди мер поддержки ИТ-отрасли были «закрыты» все грантовые программы, кроме трех: двух грантов от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) — на компенсацию части маркетинговых расходов и гранта компаниям, внедряющим российские ИТ-решения, а также от «Сколково» — на поддержку особо значимых проектов (РФРИТ), убедился корреспондент РБК. На сайтах РФРИТ и Фонда содействия инновациям (ФСИ), которые проводили грантовые конкурсы на разработку, доработку и внедрение российского софта в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика», также нет информации об открытых и планирующихся конкурсах.

Как сообщила в беседе с РБК Анна Райзнер, глава комитета по развитию финансирования ИТ-отрасли АРПП и гендиректор компании «АНТОР Бизнес Решения», грантовая поддержка достаточно эффективно работала в 2022 году. Это показал опрос АРПП, проведенный в феврале (в нем приняли участие 91 компания из 24 российских регионов). В стране созданы разнообразные грантовые меры поддержки для всех категорий бизнеса, их успешно реализуют институты развития, прежде всего РФРИТ и ФСИ. По словам Райзнер, 93% участников их опроса сообщили о необходимости продолжить грантовую поддержку ИТ-отрасли даже в условиях сокращения бюджетного финансирования, 84% — за выдачу грантов на внедрение отечественного программного обеспечения в компаниях малого и среднего бизнеса, 81% — за введение не только федеральных, но и региональных грантов и субсидий на внедрение решений для стимулирования спроса на российский софт. «Проведенный опрос и наше общение с коллегами по отрасли, банками показывает, что льготное кредитование по программам Минцифры пока не заработало», — отметила Анна Райзнер. По ее словам, единичные кредиты получили крупные разработчики или заказчики софта, а малый и средний ИТ-бизнес не могут использовать эту меру поддержки. Венчурный и фондовый капиталы в текущих условиях также не доступны для малого и среднего предпринимательства.

АРПП просит Минцифры запустить финансирование всех видов грантовых конкурсов в 2023 году и выравнять «перекосы» с финансирования особо значимых проектов на финансирование малого и среднего бизнеса в конкурсах РФРИТ и «Сколково». По мнению представителей ассоциации, по этим конкурсам необходимо снизить минимальную сумму гранта с 20 млн до 5 млн руб. Также АРПП попросила усовершенствовать процедуру грантовых конкурсов и увеличить прозрачность условий отбора особо значимых проектов.

Что касается льготного кредитования, ассоциация просит решить вопрос «справедливой» оценки нематериальных активов, чтобы они могли выступать залогом по кредиту, стимулировать уполномоченные банки работать с ИТ-отраслью, а также определить флагманский банк для кредитования небольших ИТ-компаний, например МСП Банк.

Выделение грантов на разработку и внедрение отечественных ИТ-решений предусмотрено федеральным проектом «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Помимо РФРИТ и ФСИ гранты распределят фонд «Сколково» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Максимальный размер на один проект — 500 млн руб. с возможностью увеличения суммы до 6 млрд руб. в исключительных случаях. Для крупного бизнеса также предусмотрены льготные кредиты на внедрение российского софта. Сумма такого кредита может составлять от 500 млн до 5 млрд руб., а ставка от 1 до 5% годовых. Оператором программы выступает ВЭБ.РФ.

Что говорят власти

Грантовая поддержка должна оставаться в исключительных случаях для решений, которых на рынке пока нет, настаивает замглавы Минцифры Максим Паршин. «Если есть несколько конкурирующих решений, у нас дилемма — кому давать грант и зачем. Давать лидеру странно — мы навредим конкуренции, потому что сделаем сильного еще сильнее. Дать догоняющему — тоже неправильно, потому что его возможности не такие продвинутые, как у лидера. Давать аутсайдеру — вдвойне нелогично», — сообщил Паршин РБК. Он говорит, что в Минцифры считают более эффективными другие формы поддержки, потому что можно привлечь бóльший объем средств. «Грантовые средства ограничены, тогда как у кредитной поддержки плечо в несколько десятков раз больше — сейчас сформирован портфель почти на 77 млрд руб.», — указал он.

По словам Паршина, в министерстве намерены сохранить гранты, но прежде всего для заказчиков российский решений, замещающих импортные в ключевых отраслях. «Грант разработчику — это всегда существенный для него риск — если продукт не выстрелит, придется вернуть выделенные средства. Гранты имеют смысл в особо значимых крупных проектах на сотни миллионов или миллиардов рублей, когда речь идет о замещении крупного индустриального софта», — рассуждает он. В прошлом году объем грантовых инвестиций по особо значимым проектам составил 23,5 млрд руб. с учетом средств Резервного фонда, отметил замминистра. «В этом году таких денег нет и не будет. При этом большинство проектов реализуется за собственные деньги или кредиты — это выбор самих компаний, это более 180 млрд собственных инвестиций», — рассказал он.

При этом Максим Паршин отметил, что уже разработан проект постановления, чтобы снять барьеры в льготном кредитовании. «Участвуют 25 крупнейших банков страны, 157 кредитных проектов, банки активно кредитуют как заказчиков, так и разработчиков. Можно получить как небольшие — от 5 млн руб., так и крупные кредиты, до 10 млрд руб. Да, это возвратные деньги. Но если бизнес эффективный, он обеспечивает стабильный денежный поток, а заемщик получает дешевые средства, которые он направляет на развитие продукта и внедрение его на предприятии, что повышает эффективность бизнеса», — пояснил Паршин. Он также отметил, что вокруг Минцифры и РФРИТ «образовалась группа инвесторов, которые готовы вкладывать деньги». Те, кто не получил в прошлом году гранты РФРИТ, сейчас работают с инвесторами.

Еще одна форма, связанная с частным инвестированием, — подписание соглашений между правительством и компанией-разработчиком и наделение последней статусом системно значимой компании российского ИТ-рынка. «Формула — рынок в обмен на инвестиции. Заказчик говорит — надо импортозамещаться, знаем, российский продукт есть, но не дотягивает пока до нужного уровня. Разработчик отвечает, что готов доработать продукт, инвестировать в него либо собственные средства, либо найти их на рынке, в обмен на определенные преференции, например при госзакупках», — рассказал Паршин.