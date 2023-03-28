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Бизнес попросил сохранить гранты на поддержку отечественного софта

Ассоциация «Отечественный софт» попросила главу Минцифры не отменять выдачу грантов
Разработчики софта просят Минцифры не отказываться от грантов, называя их наиболее эффективной поддержкой. В ведомстве же настаивают, что гранты нужно выдавать только в особых случаях и что в этом году денег на них нет и не будет
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» попросила в Минцифры не заменять грантовые программы льготными кредитами и венчурным финансированием. Об этом говорится в письме, направленном министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву (копия есть у РБК, его получение подтвердили в пресс-службе министерства). Ассоциация объединяет более 220 российских ИТ-компаний, в том числе 1С, «Лабораторию Касперского» и «Доктор Вэб».

Письмо — реакция на заявление замглавы Минцифры Максима Паршина, сделанное им в конце прошлого года. Из него следовало, что ведомство будет сокращать объемы грантовой поддержки в пользу возвратных форм финансирования и негосударственных инвестиций. По его словам, грант сейчас многим кажется самой понятной формой поддержки, «подарком (в буквальном переводе)». «Но это не подарок, а самая тяжелая с точки зрения администрирования и ответственности мера», — говорил Паршин.

Согласно информации на портале «Госуслуг», по состоянию на 24 марта этого года среди мер поддержки ИТ-отрасли были «закрыты» все грантовые программы, кроме трех: двух грантов от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) — на компенсацию части маркетинговых расходов и гранта компаниям, внедряющим российские ИТ-решения, а также от «Сколково» — на поддержку особо значимых проектов (РФРИТ), убедился корреспондент РБК. На сайтах РФРИТ и Фонда содействия инновациям (ФСИ), которые проводили грантовые конкурсы на разработку, доработку и внедрение российского софта в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика», также нет информации об открытых и планирующихся конкурсах.

Как сообщила в беседе с РБК Анна Райзнер, глава комитета по развитию финансирования ИТ-отрасли АРПП и гендиректор компании «АНТОР Бизнес Решения», грантовая поддержка достаточно эффективно работала в 2022 году. Это показал опрос АРПП, проведенный в феврале (в нем приняли участие 91 компания из 24 российских регионов). В стране созданы разнообразные грантовые меры поддержки для всех категорий бизнеса, их успешно реализуют институты развития, прежде всего РФРИТ и ФСИ. По словам Райзнер, 93% участников их опроса сообщили о необходимости продолжить грантовую поддержку ИТ-отрасли даже в условиях сокращения бюджетного финансирования, 84% — за выдачу грантов на внедрение отечественного программного обеспечения в компаниях малого и среднего бизнеса, 81% — за введение не только федеральных, но и региональных грантов и субсидий на внедрение решений для стимулирования спроса на российский софт. «Проведенный опрос и наше общение с коллегами по отрасли, банками показывает, что льготное кредитование по программам Минцифры пока не заработало», — отметила Анна Райзнер. По ее словам, единичные кредиты получили крупные разработчики или заказчики софта, а малый и средний ИТ-бизнес не могут использовать эту меру поддержки. Венчурный и фондовый капиталы в текущих условиях также не доступны для малого и среднего предпринимательства.

АРПП просит Минцифры запустить финансирование всех видов грантовых конкурсов в 2023 году и выравнять «перекосы» с финансирования особо значимых проектов на финансирование малого и среднего бизнеса в конкурсах РФРИТ и «Сколково». По мнению представителей ассоциации, по этим конкурсам необходимо снизить минимальную сумму гранта с 20 млн до 5 млн руб. Также АРПП попросила усовершенствовать процедуру грантовых конкурсов и увеличить прозрачность условий отбора особо значимых проектов.

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Что касается льготного кредитования, ассоциация просит решить вопрос «справедливой» оценки нематериальных активов, чтобы они могли выступать залогом по кредиту, стимулировать уполномоченные банки работать с ИТ-отраслью, а также определить флагманский банк для кредитования небольших ИТ-компаний, например МСП Банк.

Выделение грантов на разработку и внедрение отечественных ИТ-решений предусмотрено федеральным проектом «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Помимо РФРИТ и ФСИ гранты распределят фонд «Сколково» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Максимальный размер на один проект — 500 млн руб. с возможностью увеличения суммы до 6 млрд руб. в исключительных случаях. Для крупного бизнеса также предусмотрены льготные кредиты на внедрение российского софта. Сумма такого кредита может составлять от 500 млн до 5 млрд руб., а ставка от 1 до 5% годовых. Оператором программы выступает ВЭБ.РФ.

Что говорят власти

Грантовая поддержка должна оставаться в исключительных случаях для решений, которых на рынке пока нет, настаивает замглавы Минцифры Максим Паршин. «Если есть несколько конкурирующих решений, у нас дилемма — кому давать грант и зачем. Давать лидеру странно — мы навредим конкуренции, потому что сделаем сильного еще сильнее. Дать догоняющему — тоже неправильно, потому что его возможности не такие продвинутые, как у лидера. Давать аутсайдеру — вдвойне нелогично», — сообщил Паршин РБК. Он говорит, что в Минцифры считают более эффективными другие формы поддержки, потому что можно привлечь бóльший объем средств. «Грантовые средства ограничены, тогда как у кредитной поддержки плечо в несколько десятков раз больше — сейчас сформирован портфель почти на 77 млрд руб.», — указал он.

По словам Паршина, в министерстве намерены сохранить гранты, но прежде всего для заказчиков российский решений, замещающих импортные в ключевых отраслях. «Грант разработчику — это всегда существенный для него риск — если продукт не выстрелит, придется вернуть выделенные средства. Гранты имеют смысл в особо значимых крупных проектах на сотни миллионов или миллиардов рублей, когда речь идет о замещении крупного индустриального софта», — рассуждает он. В прошлом году объем грантовых инвестиций по особо значимым проектам составил 23,5 млрд руб. с учетом средств Резервного фонда, отметил замминистра. «В этом году таких денег нет и не будет. При этом большинство проектов реализуется за собственные деньги или кредиты — это выбор самих компаний, это более 180 млрд собственных инвестиций», — рассказал он.

При этом Максим Паршин отметил, что уже разработан проект постановления, чтобы снять барьеры в льготном кредитовании. «Участвуют 25 крупнейших банков страны, 157 кредитных проектов, банки активно кредитуют как заказчиков, так и разработчиков. Можно получить как небольшие — от 5 млн руб., так и крупные кредиты, до 10 млрд руб. Да, это возвратные деньги. Но если бизнес эффективный, он обеспечивает стабильный денежный поток, а заемщик получает дешевые средства, которые он направляет на развитие продукта и внедрение его на предприятии, что повышает эффективность бизнеса», — пояснил Паршин. Он также отметил, что вокруг Минцифры и РФРИТ «образовалась группа инвесторов, которые готовы вкладывать деньги». Те, кто не получил в прошлом году гранты РФРИТ, сейчас работают с инвесторами.

Еще одна форма, связанная с частным инвестированием, — подписание соглашений между правительством и компанией-разработчиком и наделение последней статусом системно значимой компании российского ИТ-рынка. «Формула — рынок в обмен на инвестиции. Заказчик говорит — надо импортозамещаться, знаем, российский продукт есть, но не дотягивает пока до нужного уровня. Разработчик отвечает, что готов доработать продукт, инвестировать в него либо собственные средства, либо найти их на рынке, в обмен на определенные преференции, например при госзакупках», — рассказал Паршин.

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
ИТ софт Импортозамещение госсподдержка
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