Российские ИТ-компании пожаловались на маркетплейс софта от Минцифры

Ряд ИТ-компаний месяцами ждут добавления своих решений на маркетплейс российского программного обеспечения, запущенного Минцифры в октябре. Проблема может быть связана с нехваткой административного ресурса и количеством заявок

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские ИТ-компании рассказали о проблемах с добавлением их продуктов на маркетплейс российского программного обеспечения Russoft.ru, который курирует Минцифры. По словам одного из источников РБК на ИТ-рынке, еще осенью ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» собрала общий список компаний, у которых возникали проблемы с этой площадкой (документ есть у РБК).

Среди основных проблем участники рынка называют:

превышение отведенного на добавление продукта срока;

невозможность оперативно поменять уже добавленную на сайт информацию (логотип, описание и/или название компании);

включение продукта не в ту категорию, к какой относится, и др.

РБК направил запрос в Минцифры.

Что такое маркетплейс российского ПО Минцифры запустило маркетплейс программного обеспечения Russoft.ru в середине октября. До этого компании в тестовом режиме могли подавать заявки, чтобы их продукт добавили на портал. Площадка должна была стать «инструментом продвижения программного обеспечения на российском, а в перспективе и на зарубежном рынке». На сайте маркетплейса говорится, что основной вектор поиска — по наименованию ПО и зарубежным аналогам. «Если человеку нужно программное обеспечение для видеоконференций, он может ввести в поиске названия зарубежных продуктов: Zoom, Skype. В результатах выдачи появится список соответствующих российских программ», — следует из описания функционала площадки. Чтобы решение компании попало на маркетплейс, оно должно быть включено в единый реестр программного обеспечения. На сайте также сказано, что информация о продукте появится на нем в течение 15 рабочих дней после заполнения заявки. Первыми пользователями площадки стали представители профильных ассоциаций, компаний-разработчиков, заказчиков ИТ-решений и т.д., объясняло министерство в момент запуска. В АРПП «Отечественный софт» уточнили, что на маркетплейсе представлено порядка 1,3 тыс. продуктов 800 правообладателей, в то время как в реестре программного обеспечения их уже более 16 тыс. от 5 тыс. правообладателей. По словам одного из собеседников РБК, изначально предполагалось, что продукты, не попавшие на маркетплейс, не будут допущены к участию в госзакупках, но актуальна ли эта идея сейчас, он не знает.

У кого возникли проблемы

Проблемы с добавлением софта на Russoft.ru РБК подтвердили в нескольких компаниях.

Как рассказал гендиректор Smart Engines (разрабатывает программное обеспечение для распознавания документов) Владимир Арлазаров, компания подала заявку для публикации их ИТ-решения на маркетплейсе через портал «Госуслуги» 21–22 ноября. Уже 7 декабря представитель маркетплейса проинформировал Smart Engines, что процесс добавления продукта займет 15–20 рабочих дней. В субботу, 11 февраля на уточняющий запрос компании представитель Russoft.ru ответил, что решение опубликуют на маркетплейсе в конце февраля — начале марта. Продукты компании уже есть в основном реестре российского программного обеспечения.

Компания «Ракета» (разрабатывает цифровую платформу для организации командировок и управления расходами) подала заявку еще летом и сразу же получила подтверждение, однако до настоящего момента их ИТ-решение так и не появилось на маркетплейсе, говорит директор по маркетингу и коммуникациям компании Дарья Зубрицкая. «Мы неоднократно направляли письма в адрес ресурса и получали ответ, что наша заявка получена и вскоре информация о продукте появится. Сроки несколько раз переносили. Как пояснила техподдержка Russoft.ru, причина в том, что ИТ-решений очень много, подрядчики не успевают оперативно всех добавлять», — поделилась она.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов указал, что для внешних наблюдателей, то есть компаний, складывается ощущение, что «сейчас изменения в системе вообще поставлены на паузу»: «Мы можем только гадать, почему это так, есть ли какие-то технические или организационные сложности или это взвешенное решение приостановить наполнение маркетплейса». Он предположил, что проблемы с наполнением Russoft.ru связаны либо с готовящимися «существенными изменениями в регламенте или формате работы маркетплейса», либо с отсутствием конкретных исполнителей, кто бы добавлял и редактировал информацию о продуктах. «Дело в том, что текущий формат не предполагает прямого изменения или добавления записей в маркетплейсе. Каждый новый продукт должен пройти предварительную модерацию, то есть проверку, и только после этого может появиться в результатах поиска», — объясняет схему собеседник РБК. Он обращает внимание, что сейчас компании-заявители отправляют информацию о своих продуктах, но в открытом доступе на маркетплейсе их новые карточки не появляются. «Такая задержка может быть связана с механизмом премодерации, который используется как один из фильтров, чтобы избежать появления «левых» продуктов, а вручную сверять информацию с площадки и реестра отечественного ПО может быть затратной по времени задачей».

По словам еще одного участника рынка, изначально создатели Russoft.ru обещали, что заявки будут обрабатываться в течение 10–14 дней. Другая трудность при подачи заявки, по его словам, — привязка к «Госуслугам», из-за которой сеанс в личном кабинете аннулируется раз в 40 минут, что осложняет процесс заполнения заявки.

В то же время представитель компании «МойОфис» подчеркнул, что та «достаточно оперативно» воспользовалась возможностью разместить свои продукты и решения в маркетплейсе ПО Минцифры. О том, что никаких проблем при добавлении продуктов не возникло, сообщили еще в нескольких российских ИТ-компаниях.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин сообщил, что на этапе подготовки к полноценному запуску маркетплейса члены ассоциации тестировали его пилотную версию. В конце прошлого года ассоциация направила в Минцифры ряд предложений по его доработке. «В частности, речь шла о необходимости сокращения периода верификации информации, включения актуальных сведений о российских разработчиках, корректных настройках и удобстве поиска данных», — рассказал Лашин.

Представитель Минцифры сообщил РБК, что на площадку поступило гораздо больше заявок от разработчиков ИТ-продуктов, «чем предполагалось на момент запуска». «С одной стороны, это хорошо, что так много компаний стремится добавить свои продукты на маркетплейс, но сейчас предварительная модерация и вывод продуктов занимают больше времени, чем закладывалось на старте. Мы знаем об этой проблеме и решим ее в ближайшее время, чтобы все участники рынка могли вовремя добавлять свои продукты на маркетплейс», — сообщил представитель ведомства. По его словам, министерство работает над созданием личного кабинета, который позволит правообладателям самостоятельно добавлять продукты на площадку и при необходимости корректировать информацию о них. Кроме того, в ближайшее время планируется ввести рейтинги продуктов и возможность оставлять о них отзывы.