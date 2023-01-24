Создатель «Фиксиков» предупредил об окончании лицензий на западный софт
Анимационная индустрия в России столкнулась с проблемой истечения сроков лицензий на необходимое для работы программное обеспечение. Об этом РБК сообщила Юлия Немчина, гендиректор группы компаний «Рики», известной по франшизам «Смешарики» и «Фиксики».
Практически все компании, задействованные в анимационной индустрии, по словам Немчиной, «сидят» на международных программах. «Пока мы продолжаем работу на старых лицензиях, они будут действовать до лета, — отмечает глава ГК «Рики». — Дальше остается только надеяться, что совместная работа с профильным Министерством цифрового развития поможет найти новые решения».
РБК направил запрос в пресс-службу Минцифры.
Полный текст интервью читайте на РБК в 7 утра 24 января.
С парком техники, необходимой для производства мультфильмов, проблем меньше, говорит Немчина. Так, у производителя «Смешариков» все необходимое «железо» было приобретено еще в 2021 году: «Мы традиционно прогнозируем загрузку наших мощностей на два-три года вперед, и еще тогда мы запланировали наращивание объемов производства», — объясняет глава ГК «Рики».
У индустрии развлечений, как сообщалось ранее, возникли проблемы с оборудованием, большая часть которого была иностранного производства. Так, летом 2022 года киностудия «Ленфильм» в своем отчете за 2021 год сообщила об отсутствии эквивалентного по техническим характеристикам и свойствам российского оборудования, необходимого для «поэтапного» замещения покупаемого за рубежом иностранного. Студия, которая предоставляет свои павильоны для съемок фильмов и сериалов, сообщала, что «потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует».
О проблемах с обновлением складских запасов техники рассказывали и представители музыкальной индустрии. В компании «Арис», которая занимается поставками концертного звукового оборудования, сообщали РБК, что под запрет попали поставки в Россию из европейских стран такого оборудования, как микшеры, усилители, процессоры и металлический конструктив для подвеса колонок.