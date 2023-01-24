Создатель «Фиксиков» предупредил об окончании лицензий на западный софт

Производителям мультфильмов в России хватит лицензий на западный софт только до лета

Лицензии на программы, необходимые для создания мультфильмов, истекают этим летом, рассказала РБК глава ГК «Рики» Юлия Немчина. Парка техники хватит еще на два-три года стабильной работы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Анимационная индустрия в России столкнулась с проблемой истечения сроков лицензий на необходимое для работы программное обеспечение. Об этом РБК сообщила Юлия Немчина, гендиректор группы компаний «Рики», известной по франшизам «Смешарики» и «Фиксики».

Практически все компании, задействованные в анимационной индустрии, по словам Немчиной, «сидят» на международных программах. «Пока мы продолжаем работу на старых лицензиях, они будут действовать до лета, — отмечает глава ГК «Рики». — Дальше остается только надеяться, что совместная работа с профильным Министерством цифрового развития поможет найти новые решения».

РБК направил запрос в пресс-службу Минцифры.

Полный текст интервью читайте на РБК в 7 утра 24 января.

С парком техники, необходимой для производства мультфильмов, проблем меньше, говорит Немчина. Так, у производителя «Смешариков» все необходимое «железо» было приобретено еще в 2021 году: «Мы традиционно прогнозируем загрузку наших мощностей на два-три года вперед, и еще тогда мы запланировали наращивание объемов производства», — объясняет глава ГК «Рики».

У индустрии развлечений, как сообщалось ранее, возникли проблемы с оборудованием, большая часть которого была иностранного производства. Так, летом 2022 года киностудия «Ленфильм» в своем отчете за 2021 год сообщила об отсутствии эквивалентного по техническим характеристикам и свойствам российского оборудования, необходимого для «поэтапного» замещения покупаемого за рубежом иностранного. Студия, которая предоставляет свои павильоны для съемок фильмов и сериалов, сообщала, что «потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует».

О проблемах с обновлением складских запасов техники рассказывали и представители музыкальной индустрии. В компании «Арис», которая занимается поставками концертного звукового оборудования, сообщали РБК, что под запрет попали поставки в Россию из европейских стран такого оборудования, как микшеры, усилители, процессоры и металлический конструктив для подвеса колонок.