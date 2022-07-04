Выручка разработчиков софта в России стала снижаться после пика в марте

По данным Росстата, оборот разработчиков софта в марте вырос, но затем стал снижаться

После пика в марте объем рынка разработки софта в России начал снижаться на фоне ухода из страны зарубежных вендоров. Выручка отечественных игроков пока не растет, поскольку проекты внедрения их программ находятся на этапе пилота

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Месячный оборот компаний, разрабатывающих программное обеспечение, в марте этого года вырос на 62% по сравнению с показателем февраля и достиг 275,8 млрд руб., следует из данных Росстата. Однако в апреле общая выручка этих компаний снизилась на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, до 203,3 млрд руб., а в мае — на 8%, до 187,1 млрд руб.

Тем не менее майский показатель оказался на 44% выше оборота за тот же месяц 2021-го и все еще выше оборота в январе и феврале этого года (составлял 155,88 млрд и 170,3 млрд руб. соответственно).

По мнению коммерческого директора «Новых облачных технологий» (НОТ, разработчик офисных приложений «МойОфис») Елены Непочатовой, рост оборота в марте, «вероятно, был следствием роста закупок иностранного программного обеспечения на фоне сообщений о скором уходе зарубежных вендоров». После начала специальной военной операции на Украине о приостановке или полном прекращении деятельности в России заявили многие западные производители оборудования и разработчики софта, в том числе Microsoft, VMware, SAP, Oracle и другие компании, чьими продуктами пользовался российский бизнес. Необходимость их замены спровоцировала рост цен на отечественные продукты. Так, в начале марта «Марвел-Дистрибуция» зафиксировала увеличение стоимости отечественного ПО за неделю на 300% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего заказов приходилось на офисные приложения «Р7-Офис», «МойОфис» и др., операционные системы Astra Linux, BaseALT, «Роса» и т.д., а также системы управления базами данных.

По словам Непочатовой, масштабный переход на российское программное обеспечение «только начинается». «Компании и организации разворачивают тестовое пилотирование российских продуктов, и по итогам «пилотов» будут приниматься решения о закупке того или иного российского ПО», — указала она. По ее мнению, если рынок в России не пойдет по пути пиратства, то «экономический рост российской ИТ-отрасли можно ожидать в ближайшие два-три года».

Похожее объяснение привел и представитель «Лаборатории Касперского»: «Такие показатели могут быть связаны с приостановкой деятельности многих компаний на российском рынке. Кроме того, весной в процессе перехода на отечественные решения многие компании массово начали их тестировать в формате пилотных проектов. Тестирование может длиться до полугода, а в отдельных случаях и дольше, прежде чем будет заключена сделка». По его мнению, в дальнейшем бизнес-показатели разработчиков должны восстановиться.

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Снижение темпов роста оборота разработчиков

В целом в январе—мае оборот разработчиков софта увеличился на 35,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных Росстата (абсолютный показатель ведомство не приводит). Темпы роста оказались значительно ниже, чем в прошлом году, когда за первые пять месяцев показатель вырос на 63,4%.

Представитель Dr.Web связывает снижение темпов роста с тем, что данные Росстата учитывают в том числе оборот зарубежных компаний, падение дохода которых не смогли компенсировать отечественные решения. Он также обращает внимание, что для многих иностранных ИТ-решений все еще нет аналогов в России, а те, кто решил уйти с иностранного ПО, например с операционной системы Windows, переходят на Linux-решения, «которые на порядок дешевле, а в некоторых случаях совершенно бесплатны». К тому же многие компании продолжают использовать действующие решения и не проводят новые закупки.

Елена Непочатова настаивает, что интерес к отечественному софту на российском ИТ-рынке сейчас «действительно колоссальный». С начала года НОТ начал 127 проектов тестирования, тогда как за тот же период 2021 года было 39 проектов. «Мы готовы к тому, что часть пилотных тестирований не дойдет до крупных контрактов в этом году. Важно понимать, что высокий интерес к продукту не означает его быструю покупку. Перевод организации на новое ПО — сложный процесс, его невозможно совершить одномоментно», — рассуждает Непочатова.

Заместитель гендиректора Postgres Professional (разрабатывает базы данных) Иван Панченко не стал комментировать данные Росстата, но сказал, что, поскольку их ПО поставляется в рамках проектов, выборка за один или несколько месяцев не является показательной. «Результаты могут очень сильно отклоняться в любую сторону из-за скорости внедрения проектов», — объяснил он.

Ранее аналитический центр TAdviser прогнозировал, что при реализации оптимистичного сценария объем российского ИТ-рынка по итогам 2022 года снизится на 10% по сравнению с показателями прошлого года, а по пессимистичному — более чем на 20%. В 2021 году этот показатель составил 2,22 трлн руб., что на 20% выше, чем за год до этого. Среди основных негативных факторов эксперты TAdviser указывали санкции, приостановку деятельности большинства западных вендоров, в том числе не имеющих схожих российских аналогов, а также экономическую ситуацию в целом, когда у части компаний останется возможность решать только насущные тактические задачи.