В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

В России появилось новое сертифицированное ФСБ оборудование для квантовых коммуникаций — технологии, которая должна сильно повысить безопасность передачи данных. Но из-за высокой цены создание таких сетей пока не стало массовым

Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 4 (Фото: ИнфоТеКС)

В конце 2024 года ФСБ сертифицировала новое оборудование для квантовых коммуникаций от компаний «ИнфоТеКС» и «СМАРТС-Кванттелеком», рассказали РБК участники рынка телекоммуникаций. Информация об этом также содержится на сайтах указанных компаний.

Квантовые коммуникации — это технология, которая позволяет организовать безопасную передачу сообщений и информации на большие расстояния. Информация цифруется, а ключ для расшифровки технически невозможно взломать — для обмена ключами используются одиночные фотоны, состояния которых меняются, как только кто-то пытается их взломать. Ключи шифрования могут передаваться в существующих волоконно-оптических сетях связи (ВОЛС) или спутниковых сетях. Осенью 2022 года ФСБ сертифицировала так называемый квантовый телефон — сервер с установленной на нем квантовой системой выработки и распределения ключей, а также IP-телефон с внедренным средством криптографической защиты информации. Речь идет о продукте ViPNet QSS, созданным «ИнфоТеКСом» и Центром компетенций НТИ на базе МГУ им. М.В. Ломоносова.

В момент презентации квантового телефона представитель «ИнфоТеКСа» рассказывал, что его испытания проходят в РЖД и «Газпроме». На текущий момент, как утверждает представитель «ИнфоТеКСа», потребителями квантового оборудования остаются крупные корпорации, телеком- и научное сообщество. Он отметил, что к концу 2024 года протяженность магистральной линии квантовой связи РЖД достигала 7 тыс. км, она связывала Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Екатеринбург. Отдельные проекты «ИнфоТеКС» также реализовал с «Газпромом» и «Ростелекомом». Кроме того, квантовые сети действуют в нескольких университетах — МГУ им. М.В.Ломоносова, ТУСУР, МИСИС, МТУСИ. В 2025 году к межуниверситетской квантовой сети присоединятся еще три томских университета.

В 2023 году Университет МИСИС, Российский квантовый центр и компания «КуСпэйс» провели эксперимент по передаче квантово-защищенных сообщений между Россией и Китаем на расстояние более 3,8 тыс. км.

Какие перспективы у технологии

Представитель РЖД отметил, что сертификация — это «важный этап», который откроет возможность для применения квантового оборудования на тех объектах, где требуется использование сертифицированных средств. По его словам, РЖД «взаимодействует с участниками рынка, запускает пилотные проекты с крупными финансовыми организациями, операторами связи, госструктурами», но детали он не уточнил. Правительство еще в 2019 году назначило РЖД ответственным за реализацию направления «Квантовые коммуникации»: в рамках этой работы компания должна создать условия для развития экосистемы и формирования кадрового потенциала, строит магистральные квантовые сети, содействует созданию нормативного регулирования и стандартизации для новой отрасли.

Представитель «Ростелекома» говорит, что до недавнего времени барьером развития квантовых коммуникаций в России было отсутствие сертифицированного оборудования. Сейчас же на первое место с точки зрения коммерческого внедрения сервисов, по его словам, выходит высокая стоимость такого оборудования. Например, один из источников РБК оценивал стоимость квантового телефона осенью 2022 года примерно в 40 млн руб. «На снижение стоимости может оказать влияние массовое внедрение оборудования и решений. Но это зависит от нормативной базы, регламентирующей их применение. Развитие конкуренции среди производителей сертифицированного оборудования квантового распределения ключей и поддержка внедрения ключей со стороны государства могли бы ускорить этот процесс и привести в итоге к снижению стоимости сервисов для конечных потребителей», — рассуждает представитель «Ростелекома».

При этом, компании, по его словам, могут быть заинтересованы во внедрении квантовых коммуникаций, так как «осознают существующие и будущие риски и угрозы, связанные с информационной безопасностью», то есть их внедрение «важно рассматривать не только с точки зрения капиталоемкости, но и с точки зрения упреждения рисков потери критически важных и чувствительных данных». Представитель «Ростелекома» указал, что «гарантированно высокий уровень безопасности передачи критически важных данных необходим государственным и корпоративным клиентам, в частности, финансовому сектору». Сам «Ростелеком» с 2018 года реализовал более 10 пилотных проектов в области квантовых коммуникаций, в том числе построил квантовую сеть между дата-центрами в Москве и Удомле.

По словам гендиректора «СМАРТС-Кванттелекома» Алексея Алексеева получение ими сертификата на квантовая криптографическую систему «означает возможность реального применения квантовых систем для защиты информации потенциальными потребителями». «До настоящего времени, в период опытной эксплуатации, использование оборудования было возможно только в тестовом режиме для отладки сетей и регламентов применения», — указал Алексеев. Теперь перед компанией возникает «целый пласт новых задач по расширению линейки сертифицированных устройств». «Крайне важной задачей будет оптимизация устройств для снижения их массогабаритных характеристик и, что самое главное, стоимости производства для обеспечения доступности устройств при массовом внедрении», — отметил глава «СМАРТС-Кванттелекома».

Советник гендиректора «Росатома», сооснователь Российского Квантового Центра Руслан Юнусов отметил, что кража данных, передаваемых по открытым и закрытым каналам связи, представляет опасность для многих категорий тайн — государственных, правительственных, военных, коммерческих, медицинских и банковских, и такие инциденты могут привести к катастрофическим последствиям. По его словам, лидером в построении квантовых сетей в мире является Китай. Россия — один из лидеров по совокупности таких параметров, как протяженность квантовых сетей, уровень развития технологий, наличие сформированной экосистемы, централизованной программы поддержки исследований и разработок и др.

Свой проект по созданию подобных сетей есть в ЕС, рассказывает Юнусов. «В США квантовые сети пока воспринимаются более прохладно: несмотря на то, что исследования в этом направлении также активно проводятся, их массовое внедрение идет с отставанием. Так, Национальное Агентство Безопасности (National Security Agency (NSA) отказалось рекомендовать квантовое распределение ключей к практическому использованию в госорганизациях из-за наличия недостатков и признаков ранней стадии развития технологии (необходимость специального оборудования с низкой гибкостью применения и возможности установки обновлений для повышения безопасности; увеличение стоимости инфраструктуры и рисков внутреннего взлома и др.)», — указал Юнусов. В то же время он отметил, что «новые технологии по умолчанию не могут быть дешевыми, поскольку в их разработку вкладываются колоссальные ресурсы», а вопросы надежности и стоимости оборудования решаются со временем. «Росатом», по его словам, реализовал вместе с «Ростелекомом» пилотный проект в области квантовых коммуникаций и рассматривает внедрение квантово-защищенной инфраструктуры на объектах госкорпорации.

РБК направил запрос в ФСБ и «Газпром».