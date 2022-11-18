РЖД и «Газпром» будут первыми покупателями квантового телефона за ₽40 млн

РЖД и «Газпром» смогут внедрить у себя первые квантовые телефоны уже в 2023 году, анонсировал разработчик. Система стоимостью несколько миллионов рублей позволяет повысить безопасность переговоров

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

О том, что покупателями первых квантовых телефонов в России станут РЖД и «Газпром», рассказал замгендиректора «ИнфоТеКС» Дмитрий Гусев, выступая на мероприятии этой компании в четверг, 17 ноября. «[Сейчас в РЖД и «Газпроме»] проходят испытания. Надеемся, в следующем году расскажем о первых фактических внедрениях», — сообщил Гусев в ответ на вопрос корреспондента РБК.

Что такое квантовый телефон

Квантовым телефоном обобщенно называют сервер или рабочую станцию с установленной на них квантовой системой выработки и распределения ключей, а также IP-телефон с внедренным средством криптографической защиты информации. Речь идет о продукте ViPNet QSS, разработчиком которого был Центр компетенций НТИ на базе МГУ им. М.В. Ломоносова, а производителем — компания «ИнфоТеКС».

Чтобы «позвонить» по квантовому телефону, нужно, чтобы у вызываемого абонента также был установлен квантовый приемник и чтобы оба аппарата были подключены к распределительному узлу квантовой сети по линиям связи с «темной» оптикой и определенными характеристиками. Считается, что за счет того, что трафик шифруется протоколом квантового шифрования, злоумышленники не смогут получить к нему доступ. При этом для работы устройства есть специальные требования по температуре в помещении (она не может резко меняться, только постепенно), сейсмоустойчивости и ряд других.

Первую версию разработки представили в конце 2017 года. В начале того же года МГУ и «ИнфоТеКС» победили в конкурсе Минобрнауки и получили субсидию на создание высокотехнологичного производства квантово-криптографической аппаратуры защиты информации. В мае 2019 года участники проекта провели публичный сеанс квантово-защищенной связи. Тогда же они заявляли, что серийное производство первых партий квантового телефона начнется к концу 2019 года и что система будет стоить 30 млн руб. Инвестиции «ИнфоТеКСа» в разработку квантового телефона и квантовой технологии передачи оценивались в сумму около 700 млн руб.

Как пояснил Дмитрий Гусев, указанная сумма была актуальна для 2019 года. Компания, по его словам, рассчитывала начать мелкосерийное производство комплексов квантового распределения ключей и осуществить первые пилотные поставки, но «на тот момент интерес потенциальных заказчиков еще не успел оформиться в готовность приобрести подобные продукты». «Поэтому мы пересмотрели свои планы и продолжили вести тестирование произведенных опытных образцов, запустили новые исследования, продолжили развивать производственную базу», — рассказал он, не уточнив, каким был итоговый размер инвестиций в проект.

Как пояснил представитель Национальной технологической инициативы (НТИ), около двух лет ушло на сертификацию квантово-криптографической системы, а без сертификата решение продавать было нельзя. Он также рассказал, что в настоящее время система поддерживает передачу голосового трафика и файлов, а в ближайшее время в ней появится функция видео-конференц-связи.

По словам одного из источников РБК, сейчас стоимость квантового телефона оценивается примерно в 40 млн руб. Дмитрий Гусев не раскрыл стоимость, но сообщил, что защита одного сегмента сети длиной до 100 км на принципах квантового распределения ключей обойдется в «несколько десятков миллионов рублей». «При увеличении объемов производства квантово-криптографических комплексов и масштабов их внедрения стоимость подобных решений, очевидно, будет снижаться», — отметил он.

Гусев затруднился сказать, есть ли за рубежом аналогичные разработки, но отметил, что многие страны занимаются квантовыми коммуникациями. Правда, использовать зарубежный квантовый телефон у российских организаций вряд ли получится. Замглавы «ИнфоТеКСа» напомнил, что по существующему законодательству госструктуры могут использовать только сертифицированные средства защиты информации. Для коммерческих структур, по его словам, нет ограничения на покупку зарубежных средств защиты информации, но сейчас из-за санкций мало кто из разработчиков подобных решений готов их продавать российским компаниям, указал Дмитрий Гусев.

Представители РЖД и «Газпрома» не стали комментировать вопросы, связанные с внедрением квантового телефона. Ранее обе госкомпании проявляли интерес к квантовым технологиям. Так, источник РБК, близкий к НТИ, еще в 2020 году говорил, что первым покупателем квантового телефона может стать «Газпром». А РЖД в рамках соглашения с правительством реализуют «дорожную карту» развития «Квантовых коммуникаций».

Кому нужен телефон за 40 млн руб.

Дмитрий Гусев отметил, что первыми заказчиками квантово-криптографических систем станут госорганы и госкорпорации. По его словам, всего в следующем году у компании может появиться до десяти клиентов, внедривших квантовые телефоны. Кроме того, он рассчитывает, что к так называемой университетской сети, на которой участники проекта тестировали технологию (соединяет квантовыми телефонами кампусы МГУ на Ленинских горах и Моховой улице, а также головной офис «ИнфоТеКСа» в Отрадном), начнут подключаться другие учебные заведения.

Представитель НТИ говорит, что интерес к квантовому телефону проявляют крупные нефтегазовые, энергетические и телекоммуникационные компании, а также ведомства, которые «занимаются обеспечением безопасности страны и организации с высоким уровнем секретности», но конкретные имена не назвал. Он отметил, что речь идет не про телефон в прямом смысле слова, а про «сложную квантовую систему криптографической защиты данных, которую нельзя взломать». Такое устройство может применяться в банкинге, энергетике, медицине, транспорте и других сферах, в которых компании захотят более надежно защитить данные своих клиентов и заказчиков, указал представитель НТИ.

Среди крупных госкомпаний помимо РЖД и «Газпрома» ранее интерес к квантовым технологиям проявляли «Ростелеком», «Росатом» и Сбербанк. Представитель «Ростелекома» сообщил, что их в первую очередь интересуют технологии квантового шифрования каналов передачи данных и компания «очень ждет сертификации соответствующих решений». «Если у нас появятся заказчики на квантовую телефонию, мы готовы проработать вопрос использования продукции «ИнфоТеКСа» для этих целей, и сертификация — очень важный шаг, который позволит официально приступить к эксплуатации оборудования. В любом случае «Ростелеком» однозначно будет использовать только отечественные разработки и оборудование российских производителей в области квантовых коммуникаций», — говорит представитель компании.

Вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов рассказал, что они «внимательно смотрят на все квантовые технологии, включая квантовые коммуникации». «Предлагаемое Центром квантовых технологий МГУ решение является интересной реализацией, заслуживающей внимательного рассмотрения», — сказал он.

Представитель «Росатома» отказался от комментариев.