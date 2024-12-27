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Технологии и медиа ,  
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Оператор оценил срок ремонта поврежденного кабеля в Финском заливе

Оператор: ремонт поврежденного кабеля в Финском заливе может длиться до августа
Кабель Estlink 2 был поврежден 25 декабря. Финские власти задержали нефтяной танкер по подозрению в причастности к этому. Ремонт может занять около семи месяцев, но еще не ясен объем работ и не известно, свободно ли нужное судно
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Ремонт поврежденного участка подводного энергокабеля Estlink между Финляндией и Эстонией может затянуться до 1 августа следующего года, такой прогноз дает финский оператор Fingrid, передает ERR.

Срок установлен исходя из «предыдущего опыта». Как пояснил в разговоре с ERR член правления эстонского оператора кабеля Elering Рейго Кебья, точный срок прогнозировать сложно, поскольку ремонт связан с двумя проблемами. Во-первых, еще точно не известно техническое состояние кабеля в месте повреждения, поэтому не ясен объем работ. Во-вторых, есть сложность с судном, которое сможет отремонтировать кабель.

«Таких судов в мире очень мало. Обычно эти суда не стоят где-то в порту в ожидании поломки, а бронируются за два-три года вперед для различных работ по прокладке кабеля», — сказал эксперт.

Кебья добавил, что на ремонт также могут повлиять погодные условия.

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Маршрут танкера Eagle S

Аварийное отключение кабеля Estlink 2 произошло днем 25 декабря. Вечером того же дня стало известно о повреждении еще трех кабелей связи между Эстонией и Финляндией.

Финская полиция на следующий день сообщила о задержании нефтяного танкера Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению EstLink 2, а также других кабелей между Эстонией и Финляндией.

По данным Marine Traffic из Санкт-Петербурга, 25 декабря судно вышло на рейд и 9 января должно было прибыть в Порт-Саид (Египет). Yle утверждал, что танкер перевозит бензин.

Судно было замечено после повреждения кабеля, пограничные службы вскоре попросили экипаж поднять якорь, однако на поверхности оказалась только якорная цепь. Так что есть основания полагать, что именно танкер Eagle S причастен к повреждению кабеля; выясняется, было ли это сделано умышленно.

Как отметил Кебья, в прошлом году Estlink 2 тоже не работал в течение длительного времени, что привело примерно к росту цен на электроэнергию на 10%. Повторится ли это сейчас, зависит от того, столько электричества будут давать возобновляемые источники и гидроэнергетика, указал он.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Эстония Финляндия кабель Финский залив
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