МТС займется выпуском игровых приставок

У МТС появится облачная игровая приставка. Устройство, как утверждают в компании, уже готово к продаже. Ранее проработать вопрос создания российской игровой консоли поручал Владимир Путин

Игровая приставка от МТС (Фото: пресс-служба МТС)

МТС займется выпуском собственных игровых приставок. Об этом РБК сообщили в компании. Консоли разрабатывались с весны 2024 года, первые образцы тестировали сотрудники. В МТС подчеркивают, что это первая в России специализированная приставка для облачного гейминга.

В марте 2024 года президент Владимир Путин поручил проработать вопрос создания российской консоли. Согласно этому поручению, правительство должно было «рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям» до 15 июня.

По истечении этого срока в Минпромторге сообщили РБК, что начали поиск потенциальных разработчиков для исполнения проекта. Но какие компании проявляют к этому интерес, в министерстве не уточняли. При этом в случае принятия соответствующего решения «процесс разработки игровой приставки будет необходимо синхронизировать с разработкой или адаптацией игр под нее», подчеркивал представитель Минпромторга.

Консоль МТС будет работать по принципу облачного гейминга на собственной системе МТС Fog Play - это платформа так называемого «туманного» гейминга. Система изначально была придумана для того, чтобы обладатели «слабых» компьютеров могли играть в игры с высокими системными требованиями. Ее суть такова: владельцы мощных компьютеров подключаются к платформе и указывают стоимость игрового часа, а геймеры с более слабой техникой смогут выбирать предложенные из списка устройства и играть на них удаленно по заявленной цене. В комплекте с приставкой будет идти беспроводной геймпад и пульт управления.

Сумма инвестиций в проект не раскрывается, но стоимость консолей не будет превышать 5 тыс. руб. Первая партия будет насчитывать "несколько тысяч штук".

Какие консоли существуют в мире На мировом рынке широко известны три игровые приставки: PlayStation (принадлежит японскому конгломерату Sony), Xbox (выпускается американской корпорацией Microsoft) и Nintendo Switch (разработана японской Nintendo). Сложность технологии консолей и их массового внедрения заключается в том, что для их широкого применения необходима обширная библиотека специально адаптированных видеоигр, ради доступа к которым пользователь и будет покупать устройство. Последнее поколение консолей PlayStation, которое представлено в продаже с 2022 года, уже было продано в количестве 59,2 млн штук. Сама Sony за последний отчетный год — 2023-ий (финансовый период завершился в марте 2024-го) — на направлении «Игры и сетевые сервисы» выручила ¥4,3 трлн (около $27,2 млрд по курсу японской йены к доллару на март 2024-го), рост год к году — 17%. Операционная прибыль компании достигла ¥290,2 млрд ($1,8 млрд). Но эти доходы обеспечены не столько реализацией самих консолей, сколько покупками игр для них. Продажи Xbox Series X и Series S по состоянию на конец июня 2023 года достигали 21 млн штук. Сегмент «Персональные компьютеры», куда Microsoft включает поступления от консолей, за 2023 фискальный год принес компании $54,7 млрд, а операционная прибыль по этому направлению составила $16,5 млрд. Чистая прибыль Nintendo по итогам 2024 финансового года (завершился в марте 2024 года) составила ¥490,6 млрд ($3,2 млрд), операционная прибыль увеличилась — ¥528,9 млрд ($3,4 млрд), выручка — ¥1,7 трлн ($10,6 млрд). Всего за отчетный период Nintendo продала 15,7 млн игровых консолей и 199,7 млн копий видеоигр.

Какие перспективы у нового проекта

Несмотря на то, что россияне активнее играют в видеоигры на компьютерах, а не на консолях, продажи приставок демонстрируют положительную динамику. По итогам первых трех кварталов 2024 года «Коммерсантъ» отмечал рост спроса на приставки на 49% год к году в денежном выражении. Всего за период было реализовано больше 1 млн устройств.

Первоначально участники рынка в разговоре с РБК высказывали скептичное отношение к перспективам разработки российской игровой приставки, заявляя, что в проекте нет ни экономической, ни технологической целесообразности. Председатель комитета по стратегическому развитию медиапроектов при совете директоров «Триколор» Николай Орлов обращал внимание, что приставка — это просто «железка», а задача состоит в том, чтобы «создать сервис, из-за которого эту «железку» будут покупать». Но как раз игровой стик для телевизоров руководитель направления розничных проектов IT-холдинга Fplus Антон Фомин называл разумной альтернативой, которую «можно сделать достаточно быстро»: именно такое устройство и представил МТС.

Положительно оценил разработку и гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии (ОРВИ) Василий Овчинников. По его словам, устройство, которое «позволяет подключить телевизор к Steam и играть прямо с дивана, — это хорошее дополнение для домашней игровой экосистемы». «С точки зрения бизнеса у такого устройства огромный потенциал: оно привлечет как опытных геймеров, так и тех, для кого это просто досуг с друзьями или семьей».

Некоторые современные игры очень требовательны к «железу», поэтому облачный гейминг пользуется определенным спросом, хоть и остается нишевым продуктом, считают в Astrum Entertainment — компании-разработчике и издателе игр. В жанре соревновательных игр сейчас он уступает компьютерам, так как более требователен к скорости интернет-соединения конечного пользователя, отмечают в пресс-службе компании. Новой разработкой, как считают в Astrum Entertainment, будут пользоваться геймеры, которые «хотят наслаждаться игрой, не тратя при этом ресурсы на покупку дорогостоящих устройств».

В условиях конкуренции с китайскими аналогами, которые уже поддерживают Android-игры, а также с учетом адаптированных ретро-игр из 1990-х и 2000-х, которые также пользуются популярностью, новая разработка должна отличаться от уже существующих аналогов, считает операционный директор «Мира танков» группы компаний «Леста Игры» Борис Синицкий. «А создание полноценной консоли потребует четкого понимания, кто будет разрабатывать и поставлять контент для игроков, — добавляет он. — Если приставка будет качественной и популярной, мы в свою очередь будем готовы рассмотреть варианты портирования (адаптации — прим. РБК) наших игр. Но напомню, что перенос игры с одной платформы на другую — технологически сложный и дорогостоящий процесс».

МТС — не единственная компания, работающая над собственной игровой приставкой. Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщал, что в разработке находится еще одна консоль, которая будет базироваться на процессоре «Эльбрус» и «других электронных компонентах российского производства». Операционную систему для нее сейчас выбирает Минпромторг: это может быть либо «Аврора», либо ALT Linux. Разработкой бизнес-модели, концепции и конкурентных преимуществ этой консоли, по словам Горелкина, поручено заниматься фонду «Сколково».

Кроме того, портативную игровую консоль и софт для нее разрабатывает НТЦ ИТ «Роса» бывшего министра связи Леонида Реймана, сообщали в мае источники «Известий». На разработку отечественной игровой консоли компания запросила 1 млрд руб. — такую оценку необходимых для разработки средств НТЦ ИТ «Роса» представила в июле на совещании в Минпромторге, посвященном вопросу разработки и производства игровых консолей в России, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников тогда говорил изданию, что по итогам совещания не было понятно, на что конкретно нужна запрашиваемая сумма и из чего она складывается. А сооснователь Организации развития видеоигровой индустрии Вячеслав Макаров отмечал, что 1 млрд руб. достаточно, чтобы произвести пробную партию на импортных комплектующих и начать работать с разработчиками игр, но для полноценной экосистемы игровой консоли этих средств недостаточно.