Sony отменит бесплатную подписку PlayStation Plus для украинцев

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Sony прекращает бесплатную подписку PlayStation Plus для владельцев консолей PS4 и PS5 на Украине, передает украинский игровой портал GameWay со ссылкой на сообщение, которое компания разослала своим пользователям.

«С ноября Sony прекращает бесплатную подписку PlayStation Plus для владельцев консолей PS4 и PS5 из Украины. Она была важным проявлением солидарности с украинским игровым сообществом с начала [боевых действий]», — говорится в сообщении.

С ноября украинским пользователям вновь нужно будет оплачивать подписку. В октябре бесплатная подписка еще будет действовать.

В России Sony прекратила продажу своих консолей PlayStation, программного и аппаратного обеспечения в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине.

Эксперты тогда отметили, что для компании решение об уходе с российского рынка было непростым с финансовой точки зрения, так как среди производителей консолей в России у нее самое большое присутствие.

В феврале 2024 года Sony ограничила активацию видеоигр в игровом маркете Steam на территории России и Белоруссии.