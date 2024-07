Российский рынок разработки видеоигр вырос почти на 20%

Доходы топ-50 российских разработчиков видеоигр в 2023 году выросли на 18%. Эксперты объясняют это низкой базой 2022 года и инвестициями в отрасль со стороны властей, но говорят о проблемах из-за санкций и отсутствия экспорта

Совокупная выручка топ-50 крупнейших российских компаний — разработчиков видеоигр по итогам 2023 года выросла на 18% и достигла 45,4 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании Smart Ranking, с которым ознакомился РБК. Аналогичный показатель за 2022 год составил 38,55 млрд руб.

Крупнейшей по показателю выручки геймдев-компанией, как следует из исследования, стала Lesta Games, поддерживающая в России и Белоруссии «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. За 2023 год ее выручка выросла на 60% и достигла 19,1 млрд руб. На втором месте с доходом 10 млрд руб. (рост год к году — 10%) находится Astrum Entertainment, известная как издатель шутера Atomic Heart и ряда многопользовательских онлайн-игр. Замыкает тройку лидеров разработчик и дистрибьютор игр Innova (Lineage II, Blade & Soul, Ragnarok) с выручкой 2,8 млрд руб. (плюс 47% год к году).

Из топ-50 компаний 17 участников рынка потеряли в выручке по сравнению с 2022 годом в диапазоне от 2% до 97%. Лидером по приросту выручки за 2023 год — на 127%, до 616,6 млн руб. — стала волгоградская студия «Кефир», известная по мобильным играм Last day on Earth и Frostborn.

Наибольший рост за год показал сегмент игр для консолей, увеличившийся на 43,61%. Однако абсолютных цифрах этот сегмент незначителен и составляет лишь 598 млн руб. При этом более половины рынка (77,6%) занимают игры для компьютеров — 35,2 млрд руб.

Сколько зарабатывают мировые лидеры геймдева

Большая часть глобальных компаний с самыми большими доходами от игровых проектов — это холдинговые корпорации, разрабатывающие целый пул продуктов, отмечается в исследовании Smart Ranking. Создание и распространение игр выступает основным видом деятельности только для двух компаний в мировом топ-10: Electronic Arts (серии игр Battlefield, FIFA, Need for Speed, «Гарри Поттер») с доходом от игр $1,9 млрд и Activision Blizzard (известна главным образом по франшизе Call of Duty) — $2 млрд. Глобальным лидером выступает китайская компания Tencent (доход от игр в 2023 году — $7,4 млрд), на втором месте — Apple ($3,7 млрд), на третьем — Sony ($3,4 млрд).