Российский рынок разработки видеоигр вырос почти на 20%

Доходы топ-50 российских разработчиков видеоигр в 2023 году выросли на 18%. Эксперты объясняют это низкой базой 2022 года и инвестициями в отрасль со стороны властей, но говорят о проблемах из-за санкций и отсутствия экспорта

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Совокупная выручка топ-50 крупнейших российских компаний — разработчиков видеоигр по итогам 2023 года выросла на 18% и достигла 45,4 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании Smart Ranking, с которым ознакомился РБК. Аналогичный показатель за 2022 год составил 38,55 млрд руб.

Как считали В рейтинг Smart Ranking включены частные компании, чей бизнес относится к сегменту разработки игр (геймдев, от англ. game development). Данные о выручке были получены путем анкетирования или из бухгалтерской отчетности. При расчетах выручки учитывались те юридические лица, коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) которых связаны непосредственно с разработкой игрового продукта. Если разработчик работает как группа компаний и имеет несколько юрлиц с одним профильным кодом ОКВЭД, их выручка суммировалась.

Крупнейшей по показателю выручки геймдев-компанией, как следует из исследования, стала Lesta Games, поддерживающая в России и Белоруссии «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. За 2023 год ее выручка выросла на 60% и достигла 19,1 млрд руб. На втором месте с доходом 10 млрд руб. (рост год к году — 10%) находится Astrum Entertainment, известная как издатель шутера Atomic Heart и ряда многопользовательских онлайн-игр. Замыкает тройку лидеров разработчик и дистрибьютор игр Innova (Lineage II, Blade & Soul, Ragnarok) с выручкой 2,8 млрд руб. (плюс 47% год к году).

Из топ-50 компаний 17 участников рынка потеряли в выручке по сравнению с 2022 годом в диапазоне от 2% до 97%. Лидером по приросту выручки за 2023 год — на 127%, до 616,6 млн руб. — стала волгоградская студия «Кефир», известная по мобильным играм Last day on Earth и Frostborn.

Наибольший рост за год показал сегмент игр для консолей, увеличившийся на 43,61%. Однако абсолютных цифрах этот сегмент незначителен и составляет лишь 598 млн руб. При этом более половины рынка (77,6%) занимают игры для компьютеров — 35,2 млрд руб.

Сколько зарабатывают мировые лидеры геймдева Большая часть глобальных компаний с самыми большими доходами от игровых проектов — это холдинговые корпорации, разрабатывающие целый пул продуктов, отмечается в исследовании Smart Ranking. Создание и распространение игр выступает основным видом деятельности только для двух компаний в мировом топ-10: Electronic Arts (серии игр Battlefield, FIFA, Need for Speed, «Гарри Поттер») с доходом от игр $1,9 млрд и Activision Blizzard (известна главным образом по франшизе Call of Duty) — $2 млрд. Глобальным лидером выступает китайская компания Tencent (доход от игр в 2023 году — $7,4 млрд), на втором месте — Apple ($3,7 млрд), на третьем — Sony ($3,4 млрд).

С чем связан рост рынка

Уход крупных иностранных компаний из России в 2022 году привел к появлению ниши, которую постепенно начали занимать отечественные разработчики, рассказали РБК в Astrum. Из-за сложности оплаты покупок в зарубежных игровых магазинах многие российские пользователи перешли на российские платформы. Кроме того, в 2023 году несколько крупных проектов получили государственное финансирование, что тоже привело к общему росту рынка, добавляют в Astrum. Среди таких проектов, например, — видеоигры «Смута» и «Спарта», средства на разработку которых выделял в том числе Институт развития интернета.

Аналогичное мнение высказали и аналитики Smart Ranking: рост российского геймдева, в первую очередь, связан с восстановлением рынка после падения в 2022 году, когда многие компании покинули страну и прекратили здесь свою деятельность. Кроме того, аналитики отмечают стабильный спрос на игры, а также рост интереса инвестфондов и государства к индустрии.

Операционный директор «Мира танков» (Lesta Games) Борис Синицкий подтверждает тренд на рост рынка. У самой Lesta Games совокупная выручка по всем продуктам группы за первые шесть месяцев этого года уже на 50% выше, чем за тот же период 2023-его. «В непростые времена люди зачастую обращаются к самым простым и доступным типам развлечений, а игры — один из самых удобных вариантов, — объясняет он причины тренда. — Кроме того, западные санкции значительно ограничили доступ нашей аудитории к зарубежным фильмам, сериалам, играм, шоу, спортивным трансляциям. Санкции ударили по рынку видеоигр, значительно усложнив и ограничив доступ к ним. Поэтому наш рынок растет. Не каждый готов тратить свое время и силы на обход платежных ограничений».

Какие проблемы остаются у отрасли

Борис Синицкий из Lesta Games в числе основных проблем российского геймдева называет сохраняющееся санкционное давление и платежные ограничения. Кроме того, вызовом остаются и технологические риски, отмечает эксперт: «Речь идет про оборудование для поддержания высокого качества доступа в интернет и товары, которые растут в цене в силу параллельного импорта — консоли, компьютеры и даже мобильные устройства».

В Smart Ranking, в свою очередь, говорят о высокой стоимости разработки игр при их достаточно низкой окупаемости. Среди других проблем — сложности с экспортом игр за рамки рынка СНГ и нехватка частного финансирования и профильных инвесторов, которые бы понимали механику создания и продвижения игр. Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков также обращает внимание на проблему пиратства: теневой рынок видеоигр, по его словам, все еще заметно больше легального.

Россия по-прежнему испытывает нехватку инвестиций в игровые проекты, что в целом соответствует общемировой тенденции, отмечают в Astrum. «Проекты высокого уровня требуют больших инвестиций, которые сложно окупить на локальном рынке, поэтому встает вопрос об экспорте на рынки Азии и Латинской Америки, — говорят в компании. — Пока на российском рынке есть лишь точечные истории успеха в экспорте игр за рубеж».