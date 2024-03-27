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Технологии и медиа ,  
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Путин поручил кабмину рассмотреть производство игровых консолей в России

Фото: IMAGO / Dennis Duddek / Eibner Pres / Global Look Press
Фото: IMAGO / Dennis Duddek / Eibner Pres / Global Look Press

Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 июня рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России. Это следует из перечня поручений по итогам состоявшегося в январе совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», — говорится в документе.

В марте 2022 года руководство Sony Interactive Entertainment приостановило поставки программного и аппаратного обеспечения в Россию.

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Георгий Смирнов
Владимир Путин игровые приставки производство
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