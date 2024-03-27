Путин поручил кабмину рассмотреть производство игровых консолей в России
Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 июня рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России. Это следует из перечня поручений по итогам состоявшегося в январе совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области.
«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», — говорится в документе.
В марте 2022 года руководство Sony Interactive Entertainment приостановило поставки программного и аппаратного обеспечения в Россию.
Материал дополняется
Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»
В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»
Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное
Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео
Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте
Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте
Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео
Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ