С 1 января WhatsApp прекратит работать на некоторых старых смартфонах

Это коснется устройств на iOS 8 и Android 4.0.3 и ниже — эти операционные системы выходили восемь-девять лет назад. Если у владельцев старых смартфонов нет возможности обновить ОС, им рекомендвали создать резервные копии чатов

Фото: Sina Schuldt / DPA / ТАСС

С наступлением 1 января 2021 года популярный мессенджер WhatsApp прекратит поддерживаться некоторыми устаревшими моделями смартфонов на операционных системах iOS и Android, сообщает Mirror.

В первую очередь это коснется владельцев iPhone 4 и более ранних моделей гаджетов от Apple, которые невозможно обновить до операционной системы iOS версии 9. Обладателей iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5 °C, iPhone 6 и iPhone 6S нужно будет обновить ОС своего гаджета, если они не сделали этого раньше.

Кроме того, WhatsApp после наступления полуночи 1 января прекратит работать на смартфонах с Android 4.0.3 и ниже. Эта операционная система появилась в конце 2011 года и по умолчанию ставилась на смартфоны со второй половины 2012-го.

В случае невозможности обновить операционку на старых смартфонах до более новых версий их владельцам советуют создать резервную копию сообщений WhatsApp, которые потом можно будет экспортировать на другие устройства.