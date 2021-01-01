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Технологии и медиа ,  
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С 1 января WhatsApp прекратит работать на некоторых старых смартфонах

Это коснется устройств на iOS 8 и Android 4.0.3 и ниже — эти операционные системы выходили восемь-девять лет назад. Если у владельцев старых смартфонов нет возможности обновить ОС, им рекомендвали создать резервные копии чатов
Фото: Sina Schuldt / DPA / ТАСС
Фото: Sina Schuldt / DPA / ТАСС

С наступлением 1 января 2021 года популярный мессенджер WhatsApp прекратит поддерживаться некоторыми устаревшими моделями смартфонов на операционных системах iOS и Android, сообщает Mirror.

В первую очередь это коснется владельцев iPhone 4 и более ранних моделей гаджетов от Apple, которые невозможно обновить до операционной системы iOS версии 9. Обладателей iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5 °C, iPhone 6 и iPhone 6S нужно будет обновить ОС своего гаджета, если они не сделали этого раньше.

Кроме того, WhatsApp после наступления полуночи 1 января прекратит работать на смартфонах с Android 4.0.3 и ниже. Эта операционная система появилась в конце 2011 года и по умолчанию ставилась на смартфоны со второй половины 2012-го.

WhatsApp запустил функцию исчезающих сообщений
Технологии и медиа
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

В случае невозможности обновить операционку на старых смартфонах до более новых версий их владельцам советуют создать резервную копию сообщений WhatsApp, которые потом можно будет экспортировать на другие устройства.

В 2020 году WhatsApp сделал несколько обновлений функционала мессенджера и правил им пользования. В апреле компания сообщила, что ввела ограничение на часто пересылаемые сообщения — теперь их можно пересылать только в один чат за раз. В WhatsApp объяснили, что в период пандемии люди стали больше пользоваться мессенджером из-за самоизоляции, и новые требования введены для борьбы с фейками.

СМИ узнали о тестировании подключения к WhatsApp без смартфона
Технологии и медиа
Фото:Thea Jaeger / imagebroker.com / Global Look Press

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Летом разработчики начали тестировать новую функцию поиска сообщений в чатах по дате. Сейчас в WhatsApp доступен только поиск ранних сообщений по ключевым словам.

В ноябре в чатах мессенджера появились исчезающие сообщения — разработчики внедрили функцию, которая удаляет информацию, отправленную более семи дней назад. Как заявили в WhatsApp, это было сделано, чтобы переписка больше напоминала живое общение. При этом пользователи могут сами включать или отключать эту функцию.

Автор
Михаил Котляр
WhatsApp смартфоны обновление мессенджер
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