СМИ узнали о тестировании подключения к WhatsApp без смартфона

WhatsApp тестирует новую функцию, благодаря которой пользователи смогут подключить одновременно несколько устройств к одной учетной записи. Об этом сообщает сайт WABetaInfo.

По его данным, теперь можно будет использовать одну и ту же учетную запись WhatsApp на четырех разных устройствах одновременно. Отличием данной функции будет то, что теперь будет необязательно подключаться к мессенджеру через смартфон.

Также на устройствах появится возможность синхронизировать историю сообщений и отметки о прочтении и доставке, а также отключить определенные чаты.

РБК направил запрос представителю WhatsApp.