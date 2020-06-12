СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp уже существует функция поиска сообщений, однако она не позволяет быстро найти информацию, отправленную или полученную в конкретный день.

С новой функцией пользователи смогут выбрать дату отправки или получения сообщения, нажав на значок календаря в режиме поиска. По данным WABetaInfo, сейчас нововведение находится на стадии альфа-тестирования.

В конце апреля WhatsApp удвоил количество человек, которые могут одновременно участвовать в аудио- и видеозвонках. Таким образом, число возможных участников групповых звонков увеличилось с четырех до восьми.