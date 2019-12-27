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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о появлении исчезающих сообщений в WhatsApp
Новая функция будет доступна только в групповых чатах. По данным портала WABetaInfo, кнопка поможет автоматически удалять старые сообщения, экономя память телефона
Фото: Zuma / TASS

В бета-версии мессенджера WhatsApp для мобильных платформ Android и iOS появилась функция автоматически самостоятельно исчезающих сообщений в групповых чатах. Внимание на это обратили WABetaInfo и 91Mobiles

В новой версии WhatsApp 2.19.348 для смартфонов на основе Android кнопка Disappearing Messages (исчезающие сообщения) переформатировалась в Delete Messages (удаление сообщений). В нынешней версии мобильного приложения удалять сообщения можно только вручную.

Как пишет портал WABetaInfo, эта функция будет работать как инструмент для очистки групповых чатов. Ее смогут включить или отключить только администраторы, они же будут определять сроки, когда сообщения удалятся. Это поможет автоматически чистить чаты и экономить место в памяти телефона. Точная дата появления функции в мессенджере неизвестна, пишет издание.    

В начале декабря в WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи могут создавать напоминания. Для этого необходимо написать или переслать сообщение боту Any.do, указав время, в которое необходимо напомнить о событии или действии. Новая функция доступна в платной подписке, бесплатно тестировать ее можно неделю.   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: WhatsApp, мессенджер
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