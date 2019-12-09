В WhatsApp появилась функция напоминаний

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи теперь могут создавать напоминания. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Новая функция будет доступна в платной подписке. Функцию можно бесплатно тестировать в течение недели.

Для того, чтобы создать напоминание, необходимо написать или переслать сообщение боту Any.do и указать время, в которое необходимо напомнить о событии или действии.

В конце ноября портал WABetaInfo, специализирующийся на новостях о мессенджере, сообщил, что разработчики WhatsApp тестируют в версии приложения для Android новую функцию, которая позволяет автоматически удалять сообщения по истечении определенного периода времени.