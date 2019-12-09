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Технологии и медиа ,  
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В WhatsApp появилась функция напоминаний

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи теперь могут создавать напоминания. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Новая функция будет доступна в платной подписке. Функцию можно бесплатно тестировать в течение недели.

Для того, чтобы создать напоминание, необходимо написать или переслать сообщение боту Any.do и указать время, в которое необходимо напомнить о событии или действии.

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В конце ноября портал WABetaInfo, специализирующийся на новостях о мессенджере, сообщил, что разработчики WhatsApp тестируют в версии приложения для Android новую функцию, которая позволяет автоматически удалять сообщения по истечении определенного периода времени.

По данным портала, такая функция появилась в бета-версии WhatsApp 2.19.348 для ОС Android. Ее можно в включить во вкладке «Информация о контакте» или «Групповые настройки чата» (в последнем случае воспользоваться ей смогут только администраторы группы). По данным WABetaInfo, функция позволит пользователям выбирать, когда сообщение должно удалиться: через час, день, неделю, месяц или год.

Теги: WhatsApp, новые функции
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