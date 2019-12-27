СМИ узнали о возможной предустановке приложения карты «Мир» на смартфоны

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,05) Quote, 26 дек, 12:20
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 68,5 (+0,09) Quote, 26 дек, 12:20
Вице-премьер назвал возможные причины падения самолета в Казахстане Общество, 11:13 Власти Казахстана уточнили число жертв крушения лайнера в Алма-Ате Общество, 11:08 Новак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России Политика, 11:04 Путин выразил соболезнования Токаеву после крушения самолета в Алма-Ате Общество, 11:03 ФАС признала банк «Открытие» виновным в рассылке спама Технологии и медиа, 11:01 Репортаж с производства Lada Vesta РБК и LADA, 10:59 Просто спросите эксперта: как принимать решения и мотивировать команду Pro, 10:58 Ассоциация Финтех запустила первое отраслевое блокчейн-решение Партнерский материал, 10:44 Президент Казахстана объявил траур по погибшим при крушении самолета Общество, 10:40 Forbes назвал самого успешного российского миллиардера десятилетия Бизнес, 10:38 500 рублей и номера на месте: как регистрировать машины с нового года Авто, 10:33 10 закрытых клубов от Лондона до Сочи РБК и Reef Residence, 10:30 В Москве неизвестный украл почти 10,5 млн руб. из бизнес-центра Общество, 10:23 В авиакатастрофе в Алма-Ате погиб глава совета генералов Казахстана Общество, 10:13
Технологии и медиа ,  
0 
СМИ узнали о возможной предустановке приложения карты «Мир» на смартфоны
ФАС допускает обязательную предустановку на российские гаджеты приложения Mir Pay платежной системы «Мир», пишут «Известия». Основные пользователи карт — бюджетники, которым на «Мир» зачисляют зарплату
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает возможность сделать предустановку приложения Mir Pay, аналога Samsung Pay и Apple Pay, обязательной на гаджетах, которые будут продаваться в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников заседания рабочей группы ФАС по этому вопросу.

Сотрудник одной из компаний, участвовавших в совещании, сообщил газете, что речь шла о предустановке программ от платежной системы «Мир», включая Mir Pay. Неясно, касаются ли предложения сервиса «Привет, Мир!» с промоакциями системы, уточнил он. «Известия» напоминают, что идею сделать установку Mir Pay обязательной ранее поддерживал Институт развития интернета.

Участник заседания рассказал РБК, что на нем присутствовали представители Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). Они действительно предлагали сделать обязательной предустановку приложения карт «Мир». Но на практике это было одно из предложений, притом что каждый из участников выносил на обсуждение по нескольку вариантов приложений. Только после Нового года станет ясно, какие решения примут ФАС и правительство.

РБК направил запрос в НСПК.

В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»
Финансы

В декабре президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского ПО на гаджеты, которые будут продаваться в стране. В соответствии с документом на продающихся в России смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией смарт-ТВ должны быть изначально установлены отечественные приложения. Российский бизнес выступил против закона, его также раскритиковали соратники Москвы в Евразийском союзе — Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») была создана в 2014 году, после того как Visa и Masterсard перестали обслуживать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма к России. Основные пользователи карт «Мир» — бюджетники, которым на нее перечисляют зарплату. «Известия» со ссылкой на НСПК уточняют, что доля платежей картами «Мир» с помощью смартфонов в 2019 году составила 19%. Всего выпущено более 70 млн карт «Мир», отметили в НСПК.

Авторы: Артём Губенко, Александра Посыпкина
При участии: Евгения Чернышова
Теги: ПО, «Мир», гаджеты
Материалы по теме
Путин обсудил с Эрдоганом по телефону обстановку в Сирии и Ливии
Политика
Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter