СМИ узнали о возможной предустановке приложения карты «Мир» на смартфоны

ФАС допускает обязательную предустановку на российские гаджеты приложения Mir Pay платежной системы «Мир», пишут «Известия». Основные пользователи карт — бюджетники, которым на «Мир» зачисляют зарплату

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает возможность сделать предустановку приложения Mir Pay, аналога Samsung Pay и Apple Pay, обязательной на гаджетах, которые будут продаваться в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников заседания рабочей группы ФАС по этому вопросу.

Сотрудник одной из компаний, участвовавших в совещании, сообщил газете, что речь шла о предустановке программ от платежной системы «Мир», включая Mir Pay. Неясно, касаются ли предложения сервиса «Привет, Мир!» с промоакциями системы, уточнил он. «Известия» напоминают, что идею сделать установку Mir Pay обязательной ранее поддерживал Институт развития интернета.

Участник заседания рассказал РБК, что на нем присутствовали представители Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). Они действительно предлагали сделать обязательной предустановку приложения карт «Мир». Но на практике это было одно из предложений, притом что каждый из участников выносил на обсуждение по нескольку вариантов приложений. Только после Нового года станет ясно, какие решения примут ФАС и правительство.

РБК направил запрос в НСПК.