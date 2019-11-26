В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»

Российская платежная система, созданная после введения санкций, пробует выйти на европейский рынок. Картой, которой в основном пользуются бюджетники и пенсионеры, можно будет расплатиться с британскими компаниями

Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках пилотного проекта с процессинговой компанией PayXpert. Об этом сообщила пресс-служба Российско-британского бизнес-форума, на котором 27 ноября будет объявлено о проекте.

Великобритания станет первой страной для реализации пилота с платежной системой «Мир» и PayXpert на территории Европы, говорится в релизе. «Начало нашего совместного пилотного проекта с PayXpert — первый и очень важный шаг в развитии европейского эквайринга «Мира», — сказал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Детали сотрудничества в пресс-релизе не приводятся, но в нем говорится, что «возможность совершать транзакции через российскую систему упростит платежные операции для клиентов компаний, предлагающих товары или услуги на российском рынке».

Процессинговая компания PayXpert принимает платежи в интернете (для онлайн-бизнеса) и через собственные mPOS-терминалы, которые преимущественно используют курьеры, рестораны и мелкие торговцы, сказано на ее сайте. PayXpert, созданная в мае 2009 года в Нидерландах, работает в Великобритании, Франции, Германии, Испании, странах Азии и предоставляет услуги по приему карт к оплате торгово-сервисным предприятиям. Компания не раскрывает проходящий через нее объем транзакций. Чистые активы PayXpert в Британии составляют порядка £250 тыс., согласно ее отчетности за 2018 год.

Пилот поможет развитию туристического сектора, говорится в релизе. Впрочем, выбор Великобритании в качестве страны для пилота «достаточно спорный, так как это дорогая страна, которая не пользуется особой популярностью у наших туристов, тем более у бюджетников», говорит руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталья Ракова. Сам выход на европейский рынок — «правильный шаг, который повысит привлекательность платежной системы», а картами «Мир» могут начать пользоваться не только бюджетники, считает она.