Контроль за работой самозанятых таксистов предложили передать агрегаторам

Общественники предложили разделить регулирование профессиональных и самозанятых таксистов и передать контроль за последними агрегаторам. Причина — в сложных законодательных требованиях и перетоке заказов водителей в соцсети

Фото: Андрей Любимов / РБК

Общественная организация «Объединение самозанятых России» (ОСР) попросила вывести самозанятых водителей на личных автомобилях из-под действия общего регулирования для такси. Об этом говорится в письме объединения председателю правительства Михаилу Мишустину (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель объединения). Согласно инициативе, функции по контролю за безопасностью и сохранением данных о поездке должны взять на себя цифровые платформы (агрегаторы).

Сейчас по закону «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» самозанятый водитель для получения разрешения на работу должен представить в уполномоченный орган договор со службой заказа такси, пояснил РБК руководитель ОСР Иван Литвинов. Но при этом закон не содержит прямого запрета получать заказы иными способами, например на специализированных стоянках такси или в местах с высоким пешеходным трафиком, через социальные сети и мессенджеры или по сарафанному радио, отметил он. «На текущий момент доминирующим каналом получения заказов для самозанятых водителей являются агрегаторы, но мы наблюдаем формирование устойчивой тенденции: растущий переток части водителей в специализированные чаты и каналы социальных сетей», — пояснил Литвинов.

Если заказ выполняется самозанятым через агрегатор, закон обязывает платформу возместить вред жизни и здоровью пассажиров сверх страхового возмещения, а если другим путем, компенсации не будет, продолжает Литвинов. «В этой части наши предложения направлены в первую очередь на обеспечение безопасности поездок и дополнительных гарантий для защиты прав пассажиров», — отметил он.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Как регулируют работу таксистов Сейчас в России работают 540 тыс. самозанятых водителей такси. В сентябре 2023-го вступил в силу закон о такси, по которому была создана федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые обязаны передавать данные в указанную систему. Самозанятые получили право работать в такси без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, но при условии заключения договора со службой заказа такси. С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о локализации автомобилей такси. По нему в реестр такси будут включать только автомобили с определенным уровнем локализации производства или выпущенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025 года. Новые автомобили, которые не подходят под эти требования, с марта перестанут попадать в реестр, хотя уже включенные смогут там остаться до истечения срока службы (в ряде случаев, например при переоформлении в другой регион, статус будет потерян). В начале октября Минтранс опубликовал список из 22 моделей автомобилей, которые можно использовать в такси, в который в том числе вошли Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus и др. В конце октября группа депутатов внесла в Госдуму поправки в закон, которые предлагают разрешить водителям-самозанятым до 1 января 2033 года работать на машинах, не соответствующих критериям локализации. В региональных реестрах такси для каждого региона на долю таких автомобилей может приходиться не более 25%. В письме ОСР говорится, что введение такой квоты «не способно решить проблему», поскольку ее недостаточно для удовлетворения потребностей всех желающих легально работать в отрасли.

Что предлагают общественники для самозанятых

Для самозанятых водителей, для которых перевозки — подработка, ОСР предлагает ввести отдельное регулирование, в том числе:

обязательная регистрация водителей в статусе самозанятого;

осуществление перевозок только через цифровые платформы;

цифровая платформа должна будет проводить автоматизированную проверку водителей (есть ли неснятая или непогашенная судимость по тяжким статьям, алкогольная или наркотическая зависимость);

ежегодное прохождение диспансеризации;

наличие действующего полиса ОСАГО и страхование жизни и здоровья на период поездок, организованное через цифровую платформу.

Необходимость таких изменений авторы письма объясняют «несоответствием действующего законодательства экономической реальности». По их мнению, единые правила для разных моделей перевозок — профессиональных таксопарков и самозанятых — приводят к массовому оттоку частных водителей из легального сектора. Это негативно сказывается на налоговых поступлениях и создает риски для транспортной доступности в регионах, особенно в малых городах и сельской местности. Предстоящее введение требований по локализации автомобилей такси, как указывается в обращении, еще больше обострит ситуацию, поскольку замена личного автомобиля для самозанятого водителя экономически нецелесообразна. В связи с этим организация просит правительство создать экспертную группу для проработки изменений законодательства и поручить профильным ведомствам разработать их.

Нужны ли изменения

В сервисе заказа такси «Максим» убеждены, что физлица — самозанятые с личными автомобилями — объективно не могут исполнять те же требования, что предъявляют к транспортным предприятиям. Как пояснил представитель сервиса, требования включают ежедневные медосмотры и техосмотры, перекраску личного автомобиля в цвет такси, заполнение путевых листов, покупку коммерческих страховок ОСАГО и ОСГОП. В сервисе поддерживают предложение ОСР разделить сферу на профессиональное такси (таксопарки) и частных водителей с личными автомобилями (райдхейлинг). Представитель «Максима» подчеркнул, что во всем мире это две разные экономические модели перевозок, которые регулируются по-разному. «Такси должно развиваться по своим профессиональным стандартам, а райдхейлинг — по упрощенным и реально выполнимым правилам, основанным на новом законе о платформенной экономике, цифровом контроле и платформенном страховании поездок», — говорит он.

Представитель «Максима» напоминает, что сейчас у агрегаторов нет законных полномочий и инструментов для глубокой проверки водителей, но они давно выступают за создание цифровых профилей водителей с возможностью агрегаторов верифицировать кандидатов в автоматизированном режиме с помощью государственной межведомственной информсистемы. «Суть ответа системы должна сводиться к одобрению или отказу. Текущий уровень цифровизации баз данных вполне позволяет технически осуществлять информационное взаимодействие в рамках государственно-частного партнерства. Такой инструмент позволит не мнимо, а реально повысить безопасность поездок», — считает он.

Операционный директор «Ситимобил» Даниил Курашев также считает, что требования и обязанности классических таксопарков и райдхейлинга нужно разделить. По его мнению, агрегаторы технически могли бы в перспективе взять на себя часть функционала по контролю при наличии необходимых полномочий. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить равные условия для всех агрегаторов. Курашев считает, что это повысит прозрачность рынка для всех участников и поможет как в обеспечении безопасности перевозок, так и в собираемости налогов в отрасли. При этом «на данный момент такие возможности по большому счету есть лишь у известного монополиста», отметил он.

Представитель «Яндекс Такси» отказался от комментариев.

Председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев отметил, что основные игроки рынка — «Яндекс Такси» и сервис заказа такси «Максим» — создали собственные фонды для покрытия убытков по рискам, аналогичным рискам «ОСАГО Такси» и ОСГОП. При этом только 25% водителей приобретают эти полисы у страховых компаний, в то время как агрегаторы производят выплаты, если проблемы возникли не только у пассажиров, но и у самих водителей такси. В союзе не видят ограничений для применения предложений ОСР. По мнению Корнеева, предлагаемые изменения могут легализовать сотни тысяч водителей, дать дополнительные налоговые поступления и безопасность как пассажирам, так и водителям.

По словам эксперта центра Юридического института Российского университета транспорта Станислава Швагеруса, действующее законодательство в сфере такси сейчас является «лоскутным одеялом» из разнообразных норм и требований, «к которому постоянно пришивают новые куски». «Общественники просят пересмотреть не какую-то часть, а все нормы и правила отрасли, чтобы они стали соответствовать экономическим требованиям, — рассуждает Швагерус. — Такая работа уже ведется в Юридическом институте Российского университета транспорта». Он уточнил, что речь о научных изысканиях по комплексному правовому анализу всей нормативно-правовой базы отрасли такси для подготовки предложений по актуализации транспортной стратегии России в 2026 году по поручению председателя правительства.