Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Квоты позволят частным водителям продолжить работать на личных автомобилях, не соответствующих требованиям по локализации. Согласно законопроекту, лимит должен составить не менее 25% от числа машин в региональном реестре такси

Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство поддержало законопроект группы депутатов, позволяющий частным водителям такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации, сообщили РБК два источника, знакомых с решением.

Согласно проекту, физические лица смогут включать свои автомобили в региональные реестры такси, даже если транспортное средство не соответствует нормам локализации, при условии, что оно находится в собственности владельца более шести месяцев и владелец использует его без привлечения третьих лиц. Такое право, в случае принятия законопроекта, будет действовать до 1 января 2033 года.

Для этой категории депутаты предлагает предусмотреть квоту в размере не менее 25% от общего числа автомобилей, зарегистрированных в региональном реестре такси.

Один из источников РБК объясняет, что решение принято, чтобы «обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации». Поддержанный правительством законопроект предлагает предусмотреть до 1 января 2033 года ежегодную квоту в размере не менее 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси, которые не соответствуют требованиям закона о локализации автомобилей в такси, если транспортное средство принадлежит на праве собственности заявителю в течение как минимум шести месяцев.

Такие квоты будет ежегодно устанавливать Министерство транспорта. Для расчета лимита на 2026 год предполагается использовать количество автомобилей, внесенных в реестр по состоянию на 28 февраля 2026 года. Начиная с 2027 года квоты будут определять по числу зарегистрированных машин по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

По словам собеседников РБК, правительство поддержало законопроект с оговорками о необходимости прописать критерии установления квот и уточнить понятия «региональная квота» и «нераспределенный объем квот».

совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок;

Баллы за локализацию начисляют за производство машин на отечественных предприятиях и использование российского сырья.

автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Закон о локализации такси был принят 13 мая и должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. По нему для включения автомобиля в реестр такси необходимо будет соблюсти одно из требований:

Большую долю таксистов, занимающихся перевозками на легковых машинах, составляют самозанятые (около 540 тыс. водителей), при этом основная часть таких водителей использует свои частные автомобили, говорит один из источников РБК. Каждый второй владелец машины, не соответствующей требованиям закона о локализации автомобилей в такси, не планирует приобретать локализованный автомобиль, следует из соответствующего опроса ИНСОМАР.

Авторы законопроекта ранее отмечали, что без уточнений режима для личных автомобилей из отрасли может уйти значительная доля самозанятых водителей (51%), что приведет к дополнительной нагрузке на рынок и снижению налоговых поступлений на 25 млрд руб. ежегодно и росту теневого сектора. Система квот должна снизить нагрузку на самозанятых и обеспечить постепенный переход на локализованные автомобили, указывали они.