Опрос выявил неготовность таксистов к закону о локализации машин

Фото: Андрей Любимов / РБК

Только 5% таксистов намерены поменять машину для соответствия вступающему в силу в марте 2026 года закону о локализации такси, показало исследование компании «Ромир».

Опрос прошел в октябре—ноябре 2025 года в городах России с численностью населения более 500 тыс. человек. Эксперты опросили 1,5 тыс. водителей с разными юридическими статусами, формой владения и маркой автомобиля.

Эксперты пришли к выводу, что большинство российских таксистов не в полной мере понимают смысл нового закона. Так, многие респонденты заявили, что норма коснется только таксопарков и не затронет самозанятых.

Кроме того, больше половины респондентов посчитали свой автомобиль локализованным, хотя, согласно первичному перечню Минпромторга, таких машин в такси лишь 20%. При этом только у 29% тех, кто сообщил о планах продолжить работать на своем авто, автомобили соответствовали требованиям локализации.

Согласно закону о локализации, в реестр такси будут включать только автомобили с уровнем локализации от 3200 баллов и более или машины, произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. В начале октября Минтранс опубликовал список из 22 моделей автомобилей, которые можно использовать в такси. В частности, в него вошли Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus и др. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года, но для некоторых регионов требования станут актуальны позже. Для Калининградской области и регионов Сибирского федерального округа требования начнут действовать с 1 марта 2028 года, для регионов Дальнего Востока — с 1 марта 2030 года.

Согласно результатам исследования, большинство опрошенных таксистов работают как самозанятые (70%), еще 14% водителей являются индивидуальными предпринимателями (ИП). Наемными работниками оказались 16% опрошенных.

Больше половины респондентов (57%) рассказали, что работают на собственных автомобилях, на машинах из таксопарка трудятся 15%. Еще 23% опрошенных берут авто в аренду.

При этом доля самозанятых таксистов на личных автомобилях зависит от региона. В городах численностью от 500 тыс. до 1 млн жителей такие водители составили большинство (61%). В городах-миллионниках их меньше половины (44%). Меньше всего самозанятых таксистов на своих авто Санкт-Петербурге и Москве — 36 и 15%.

Наконец, эксперты выяснили, что для большей части респондентов работа в такси оказалась основным источником дохода (69%). Развозом пассажиром в качестве дополнительного заработка занимаются только треть опрошенных (29%).