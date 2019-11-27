Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

В ходе торгов 27 ноября цена одной акции «Яндекса» на Московской бирже достигла отметки 2682 руб.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов. В 18:07 мск цена поднялась до отметки 2682 руб. за штуку, на 3 руб. превысив предыдущий рекорд (2679 руб.), установленный 26 июля 2019 года.

На пике роста стоимость акций на 1,75% превышала уровень закрытия предыдущих торгов. Однако к закрытию нынешних котировки несколько снизились, в итоге цена составила 2668 руб. (+1,22%).

Котировки акций «Яндекса» на бирже NASDAQ также находятся в зеленой зоне, однако до максимума за последние год ($42,37) не дотягивают. На пике стоимость в среду поднималась до $41,91.

Старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова связала рост акций «Яндекса» с подписанием президентом России Владимиром Путиным закона, позволяющего зарегистрировать в Калининградской области некоммерческий Фонд общественных интересов, создание которого предусмотрено планом изменений структуры управления компанией, а также заявлением главы государства о недавней встрече с руководством «Яндекса».

«Текущий оптимизм рынка движется не только подписанием необходимого закона, но и недавними сообщениями о встрече президента с акционерами и руководством «Яндекса». На наш взгляд, в отсутствие существенных корпоративных событий (прогресс с IPO «Яндекс.Такси», завершение сделки с «Везет») и при сохранении нейтрального внешнего фона акции «Яндекса» в ближайшее время будут торговаться около $40, рядом с максимальными уровнями с начала текущего года», — говорится в комментарии Курбатовой, поступившем в РБК.