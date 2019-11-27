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Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд
В ходе торгов 27 ноября цена одной акции «Яндекса» на Московской бирже достигла отметки 2682 руб.
Яндекс YNDX ₽2 668 +1,22% Купить
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов. В 18:07 мск цена поднялась до отметки 2682 руб. за штуку, на 3 руб. превысив предыдущий рекорд (2679 руб.), установленный 26 июля 2019 года.

На пике роста стоимость акций на 1,75% превышала уровень закрытия предыдущих торгов. Однако к закрытию нынешних котировки несколько снизились, в итоге цена составила 2668 руб. (+1,22%).

Котировки акций «Яндекса» на бирже NASDAQ также находятся в зеленой зоне, однако до максимума за последние год ($42,37) не дотягивают. На пике стоимость в среду поднималась до $41,91.

Старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова связала рост акций «Яндекса» с подписанием президентом России Владимиром Путиным закона, позволяющего зарегистрировать в Калининградской области некоммерческий Фонд общественных интересов, создание которого предусмотрено планом изменений структуры управления компанией, а также заявлением главы государства о недавней встрече с руководством «Яндекса».

«Текущий оптимизм рынка движется не только подписанием необходимого закона, но и недавними сообщениями о встрече президента с акционерами и руководством «Яндекса». На наш взгляд, в отсутствие существенных корпоративных событий (прогресс с IPO «Яндекс.Такси», завершение сделки с «Везет») и при сохранении нейтрального внешнего фона акции «Яндекса» в ближайшее время будут торговаться около $40, рядом с максимальными уровнями с начала текущего года», — говорится в комментарии Курбатовой, поступившем в РБК.

На рост котировок «Яндекса» также оказывает влияние факт, что неделю назад компания представила план по реструктуризации своей собственности, который, как говорили источники РБК, устраивает власти, а депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что отзывает законопроект о 20-процентном ограничении на иностранное участие в компаниях, владеющих значимыми ресурсами. Именно этот документ оказывал негативное влияние на стоимость бумаг интернет-холдинга в последние месяцы. «Риск больше не рассматривается, что повышает доверие инвесторов», — говорится в выпущенном 27 ноября отчете компании «Атон», посвященном российскому ИТ-сектору. Катализатором стоимости акций является и потенциальное IPO «Яндекс.Такси», которое может состояться в 2020 году. По прогнозу «Атона» «Яндекс.Такси» может быть оценена в $8–9 млрд. «Атон» определил целевую стоимость на ближайшие 12 месяцев для акции «Яндекса» на Московской бирже в размере 3330 руб., а на NASDAQ — в $52.

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Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»

18 ноября «Яндекс» объявил, что совет директоров Yandex N.V. одобрил внесение в схему корпоративного управления изменений, которые предполагают передачу значительной части акций класса B, которые сейчас принадлежат основателю и гендиректору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу, в семейный траст, а также расширение прав «золотой акции» компании и ее передачу от Сбербанка специальному Фонду общественных интересов.

В тот же день Волож на конференц-call с инвесторами заявил, что «Яндекс» обсуждал будущие изменения с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства. «Мы верим, что получили широкую поддержку со стороны государства», — пояснил Волож.

Авторы: Евгений Калюков, Анна Балашова
Теги: «Яндекс»
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