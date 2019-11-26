Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»

Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»

Владимир Путин (Фото: Дружинин Алексей / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством и основными акционерами «Яндекса». Об этом стало известно после того, как сам Путин рассказал об этом, отвечая на вопросы участников Всероссийского открытого урока «Школа завтрашнего дня», который проходит в рамках форума профессиональной навигации «Проектория».

«Я только что недавно встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса», вот буквально два дня назад», — сказал Путин в ходе видеоконференции (цитата по ТАСС).

Президент не сообщил, о чем шла речь в ходе встречи, но отметил, что у «Яндекса» «есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами».

В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев.