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Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»
Яндекс YNDX ₽2 623,4 -0,21% Купить
Владимир Путин (Фото: Дружинин Алексей / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством и основными акционерами «Яндекса». Об этом стало известно после того, как сам Путин рассказал об этом, отвечая на вопросы участников Всероссийского открытого урока «Школа завтрашнего дня», который проходит в рамках форума профессиональной навигации «Проектория».

«Я только что недавно встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса», вот буквально два дня назад», — сказал Путин в ходе видеоконференции (цитата по ТАСС).

Президент не сообщил, о чем шла речь в ходе встречи, но отметил, что у «Яндекса» «есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами».

В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев.

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Кремль объяснил противоречия в словах о согласовании перемен в «Яндексе»

18 ноября «Яндекс» объявил о том, что совет директоров Yandex N.V. одобрил внесение в схему корпоративного управления изменений, которые предполагают передачу значительной части акций класса B, которые сейчас принадлежат основателю и гендиректору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу, в семейный траст, а также расширение прав «золотой акции» компании и ее передачу от Сбербанка специальному Фонду общественных интересов.

В тот же день Волож на конференц-call с инвесторами заявил, что «Яндекс» обсуждал будущие изменения с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства. «Мы верим, что получили широкую поддержку со стороны государства», — пояснил Волож.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Яндекс» не согласовывал свои действия с Кремлем. Он заявил, что обсуждать и информировать администрацию президента по такому «масштабному переустройству» нормально, однако «согласовывать — это другое».

Теги: Владимир Путин, «Яндекс»
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