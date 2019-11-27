Путин подписал необходимый «Яндексу» для регистрации спецфонда закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет создавать международные фонды в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Принятый закон позволит «Яндексу» зарегистрировать в Калининградской области некоммерческий Фонд общественных интересов, который решили создать в ходе изменений в структуре управления компании. Руководить фондом будет совет директоров из 11 членов, в том числе представители пяти ведущих российских университетов (ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ, ИТМО). Фонду передадут «золотую акцию» компании, держателем которой сейчас является Сбербанк.

Ранее, 26 ноября, Путин встретился с руководством и основными акционерами «Яндекса». Президент не уточнил, что обсуждалось в ходе встречи, но отметил, что у компании «есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами».

18 ноября «Яндекс» заявил об одобрении Советом директоров изменений в схеме корпоративного управления. Они предусматривают передачу значительной части акций класса B, которыми сейчас владеет основатель и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, в семейный траст, а также расширение прав «золотой акции» компании и ее передачу от Сбербанка специальному Фонду общественных интересов. По словам Воложа, компания обсуждала изменения с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства.

19 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песокв заявил, что в Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе», поскольку компания очень важна для «инновационного будущего и развития» страны.