«Яндекс Музыка» сделала музыкальные клипы доступными всем пользователям
Сервис «Яндекс Музыка» открыл доступ к своей библиотеке музыкальных клипов для всех пользователей, говорится в сообщении площадки, поступившем в РБК.
Библиотека включает более 500 тыс. лицензионных видеоклипов. Теперь они доступны к просмотру в веб-версии «Яндекс Музыки», эти клипы также можно найти в подкатегории «Видео» в поиске «Яндекса».
Видеоклипы доступны на страницах артистов, а также в формате персональной подборки «Время клипов» на главном экране. Она формируется автоматически на основе музыкальных предпочтений слушателя. В поиске по видео рекомендательные алгоритмы предложат посмотреть следующий клип, похожий на тот, что был в поисковом запросе.
Ранее клипы были доступны только пользователям с подпиской.
«Яндекс Музыка» — музыкальный стриминговый сервис компании «Яндекс», позволяющий слушать музыкальные композиции, их подборки, альбомы и получать персональные рекомендации. Доступен на нескольких платформах, в том числе на мобильных устройствах с системами Android и iOS.
В январе 2024 года на «Яндекс Музыке» появились новые композиции ушедших из России иностранных артистов, в том числе Rammstein и Måneskin. Новые песни загрузили пользователи. «Яндекс» настаивает на исполнении обязательств перед лейблами.
В ноябре 2023 года сервис впервые отчитался о массовом удалении контента по требованию госорганов: тогда с платформы было изъято больше 4 тыс. единиц контента. Сервис начал также помечать треки маркировкой «18+».
Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции
Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн
Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии
Time Out составил список самых «крутых» районов мира
Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо
Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца
Цены на золото выросла до исторического максимума
Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов