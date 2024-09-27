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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс Музыка» сделала музыкальные клипы доступными всем пользователям

Библиотека с 500 тыс. видеоклипов будет доступна только с десктопной версии «Яндекс Музыки», ролики также можно будет найти в подкатегории поиска «Видео». Ранее клипы были доступны только пользователям с подпиской
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сервис «Яндекс Музыка» открыл доступ к своей библиотеке музыкальных клипов для всех пользователей, говорится в сообщении площадки, поступившем в РБК.

Библиотека включает более 500 тыс. лицензионных видеоклипов. Теперь они доступны к просмотру в веб-версии «Яндекс Музыки», эти клипы также можно найти в подкатегории «Видео» в поиске «Яндекса».

Видеоклипы доступны на страницах артистов, а также в формате персональной подборки «Время клипов» на главном экране. Она формируется автоматически на основе музыкальных предпочтений слушателя. В поиске по видео рекомендательные алгоритмы предложат посмотреть следующий клип, похожий на тот, что был в поисковом запросе.

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Фото:Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Global Look Press

Ранее клипы были доступны только пользователям с подпиской.

«Яндекс Музыка» — музыкальный стриминговый сервис компании «Яндекс», позволяющий слушать музыкальные композиции, их подборки, альбомы и получать персональные рекомендации. Доступен на нескольких платформах, в том числе на мобильных устройствах с системами Android и iOS.

В январе 2024 года на «Яндекс Музыке» появились новые композиции ушедших из России иностранных артистов, в том числе Rammstein и Måneskin. Новые песни загрузили пользователи. «Яндекс» настаивает на исполнении обязательств перед лейблами.

В ноябре 2023 года сервис впервые отчитался о массовом удалении контента по требованию госорганов: тогда с платформы было изъято больше 4 тыс. единиц контента. Сервис начал также помечать треки маркировкой «18+».

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