Spotify запустил просмотр видеоклипов для пользователей в 11 странах

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустил для пользователей Premium-подписки возможность смотреть музыкальные клипы. Пока услуга работает в бета-версии и доступна только жителям 11 стран, сообщили в блоге Spotify.

«По моему собственному и бесчисленному опыту других людей, музыкальные клипы очень часто играют ключевую роль в том, чтобы зацепить вас, превращая из слушателя в поклонника», — сказал вице-президент и руководитель отдела музыкальных продуктов Spotify Чарли Хеллман.

Чтобы посмотреть клип, пользователям с Premium понадобится нажать на кнопку «Переключить на видео» на страницу с музыкальным треком в приложении на Android или iOS. Видео начнет проигрываться с начала, появившись на месте обложки. Для просмотра его в полноэкранном режиме на смартфоне нужно горизонтально перевернуть устройство. Вернуться обратно в режим прослушивания музыки без клипа поможет кнопка «Переключить на аудио».

В будущем Spotify планирует увеличить каталог клипов и добавить опцию для пользователей в других странах. На данный момент клипы доступны в Германии, Великобритании, Италии, Нидерландах, Польше, Бразилии, Колумбии, Швеции, Индонезии, Кении и на Филиппинах.

В начале марта 2022 года Spotify закрыл офис в России на неопределенный срок в связи со спецоперацией на Украине, а также ограничил доступ к подкастам российских государственных СМИ. Спустя два месяца сервис объявил о прекращении работы в России.