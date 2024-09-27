«Роскосмос» заинтересовался оператором спутников для телевидения

«Роскосмос» обсуждает план переподчинения госкорпорации оператора спутников «Космическая связь», говорят источники РБК. Эксперты не видят логики в передаче управления оператором, которое сейчас осуществляет Минцифры

Фото: Андрей Любимов / РБК

О том, что в «Роскосмосе» обсуждается инициатива перевода управления ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) от Минцифры к госкорпорации, РБК рассказал источник на рынке космической связи.

Источник РБК, близкий к госкорпорации «Роскосмос», подтвердил, что вопрос обсуждается «пока на уровне разговоров», решения правительства по этой инициативе, по его словам, нет.

«Сейчас «Роскосмос» реализует проекты по развитию всех видов телекоммуникационных систем спутниковой связи — низкоорбитальных, среднеорбитальных, геостационарных, — а также высокоэллиптическую систему «Экспресс-РВ». Интеграция операторской деятельности под единственным в стране заказчиком систем на геостационарной орбите является логичной и позволит оптимизировать и конкретизировать пул решаемых государством задач в области спутниковой связи», — объяснил собеседник РБК на рынке космической связи. Он также оговорился, что в то же время «есть желание различных операторов обособиться вне зависимости от того, есть ли у них возможности по поддержанию и развитию систем спутниковой связи».

Представитель «Роскосмоса» отказался от комментариев.

РБК направил запрос в правительство и Минцифры.

Глава ГПКС Алексей Волин отказался от комментариев.

Что такое ГПКС В 1968 году приказом Минсвязи СССР была создана Станция космической связи, которая со временем стала госпредприятием «Космическая связь» (ГПКС) — оператором российской орбитальной группировки спутников связи и вещания гражданского назначения. В апреле 2001 года получило статус федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП). Ныне выступает оператором спутниковой группировки из 12 геостационарных спутников, которые используются для телерадиовещания, непосредственного спутникового вещания, передачи ТВ-репортажей, президентской и правительственной связи, широкополосной передачи данных и доступа в интернет, магистральных каналов связи, связи на морских судах и других подвижных объектах. Считается крупнейшим спутниковым оператором в России и входит в десятку крупнейших операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса. Предоставляет услуги связи и вещания клиентам из 58 стран. Выручка ФГУП в 2023 году составила 14 млрд руб., говорил Волин в интервью информационной группе Comnews. Доля дохода от международного бизнеса составляла, по его словам, около 50%. Другие финансовые показатели не раскрываются. В 2021 году (последние доступные данные) выручка ГПКС составила 12 млрд руб., чистая прибыль — 4,7 млрд руб., следует из данных Rusprofile.

По словам собеседника РБК на рынке спутниковой связи, одной из первых предпосылок для проработки инициативы переподчинения ГПКС стала передача финансирования создания спутниковой группировки «Экспресс-РВ» (должна обеспечить связью полярные регионы России) от Минцифры в «Роскосмос» в 2022 году. Этот проект вошел в реализуемую «Роскосмосом» федеральную программу «Сфера», в рамках которой создается несколько спутниковых группировок гражданского назначения, в том числе «Марафон IoT» — для обеспечения доступа в интернет разным устройствам и «Скиф» — для предоставления услуг спутникового интернета обычным абонентам.

Главный редактор Comnews Леонид Коник отметил, что ГПКС до 2021 года находилась в ведении Федерального агентства связи (Россвязь), еще один госоператор, спутниковая система «Гонец», контролировался «Роскосмосом», а остальные орбитальные группировки и проекты «жили сами по себе». После того как Россвязь прекратила существование, ее функции перешли к Минцифры. «Роскосмос», в свою очередь, в марте этого года наделил спутниковую систему «Гонец» полномочиями оператора всех новых орбитальных группировок, входящих в программу «Сфера». Он стал госструктурой, которая управляет основными спутниковыми проектами в России. Но и Минцифры активно продвигает низкоорбитальный спутниковый проект «Рассвет» частной компании «Бюро 1440», указал Коник. Он также напомнил, что Минцифры договорилось о выделении прямого федерального финансирования для «Бюро 1440» в объеме 116 млрд руб., тогда как «Роскосмос» испытывает недостаток финансирования и «вынужденно ополовинил количественный состав группировок «Марафон IoT» и «Скиф».

По мнению Коника, «двоевластие в отрасли космических коммуникаций нужно прекратить в пользу Минцифры», поскольку именно оно отвечает за сети связи. «Роскосмос» в большей степени является производственным холдингом: входящие в него полсотни предприятий выпускают ракеты, космические аппараты, приборы и модули. За «Роскосмосом» разумно оставить создание ракетно-космической техники и оказание пусковых услуг», — считает главред Comnews.

Руководитель спутникового оператора AltegroSky Сергей Пехтерев также не видит логики в объединении «Роскосмоса» и ГПКС: «Производители оборудования, в данном случае спутников, и связисты, которые его эксплуатируют, — это совершенно разные бизнесы. Сейчас «Роскосмос» вынужден строить те спутники, которые соответствуют параметрам и характеристикам, которые нужны связистам, но если ГПКС будет внутри «Роскосмоса», есть мнение, что связисты будут получать те спутники, которые госкорпорации проще создать».

В ближайшие годы ГПКС нужно будет серьезно обновить группировку: из-за завершения срока службы нужно будет заменить восемь из 12 спутников до 2030 года. Исходя из сроков проектирования и создания спутников, работу нужно начать в ближайшее время. Осенью прошлого года в презентации министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева указывалась стоимость обновления группировки ГПКС до 2030 года в размере 80,1 млрд руб.