Глава «Роскосмоса» ответил на вопрос, были ли американцы на Луне

Переданные NASA советским коллегам после высадки астронавтов на Луну образцы грунта были исследованы, они оказались лунными, сообщил Борисов

Лунная миссия «Аполлон-11», 20 июля 1969 г. (Фото: NASA / Newsmakers / Getty Images)

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что российские ученые исследовали образцы лунного грунта, переданные NASA советским коллегам после высадки астронавтов на Луну, они оказались действительно лунными.

«Что касается, были американцы на Луне или не были. У меня есть только один факт, я интересовался этим делом. В свое время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции. По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным», — сказал Борисов в ходе выступления в Госдуме, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»).

В 1971 году было подписано соглашение о научном и техническом сотрудничестве между Академией наук СССР и NASA, после этого страны обменялись образцами лунного грунта, доставленного на Землю советской станцией «Луна-16» и американскими кораблями «Аполлон-11» и «Аполлон-12».

20 июля 1969 года астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны в рамках миссии «Аполлон-11». Миллионы людей по всему миру наблюдали за этим в прямом эфире.

С 1968 по 1972 год NASA отправило на Луну девять экспедиций в рамках программы «Аполлон». В шести из них астронавты высаживались на поверхность спутника Земли. После 1972 года программу заморозили, а потом и вовсе закрыли.

Высадка на Луну стала почвой для конспирологической теории под названием «Лунный заговор». Конспирологи оспаривают, что Армстронг и Олдрин на самом деле высаживались на поверхности спутника Земли, а все фото- и видеодоказательства считают постановкой американского правительства и Голливуда. Обсуждения инсценировки полетов на Луну подтолкнул выход в 1976 году книги Билла Кейсинга «Мы никогда не были на Луне». Писатель утверждал, что еще нет технологий, которые могли бы отправить человека на Луну, на снимках со спутника Земли нет звезд и есть много оптических аномалий, фотопленка должна была расплавиться, а после посадки космического корабля должен был остаться кратер.

Сторонники «Лунного заговора» приводят следующие аргументы:

американский флаг на видео будто бы покачивается на ветру, чего не может быть в безвоздушном пространстве Луны;

на фотографиях, сделанных астронавтами, не видно звезд;

тени падают неправильно, как будто Солнце — не единственный источник света;

астронавты должны были умереть от запредельного уровня радиации;

непонятно, кто снимал Нила Армстронга, который первым выходил из лунного модуля.

Известный астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон отвечал сторонникам теории заговора: «Вы хотя бы задумывались, чего стоит подделать высадку на Луну? Все чертежи для ракеты и ее запуска, сотни тысяч человеко-часов хорошо задокументированной инженерной работы — все это нужно сфабриковать. Как мне кажется, гораздо легче просто слетать на Луну».

Опрос ВЦИОМа, проведенный в 2020 году, показал, что почти половина россиян верит конспирологическим теориям о том, что американцы не были на Луне. 49% опрошенных сочли, что никакой высадки людей на Луну не было, а власти США попросту фальсифицировали материалы (в 2018 году в это верили 57% участников опроса). Тот же опрос показал, что 13% россиян верят в контакты с пришельцами, а 2% — в то, что Земля плоская.