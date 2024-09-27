Forbes узнал об идее включения спутникового интернета в цену авиабилета

Российские операторы спутниковой связи предложили проработать вопрос обеспечения авиапассажиров постоянным интернетом, включив его в цену авиабилета, выяснил Forbes. Поручение изучить эту идею министерствам уже дало правительство

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил Минтрансу до конца 2024 года проработать введение обязательных требований для авиакомпаний о наличии для пассажиров на борту самолетов доступа в интернет, который должен быть включен в цену билета, сообщает Forbes со ссылкой на источник, знакомый с проектом поручений.

Кроме того, Минпромторгу необходимо предусмотреть обязательное оснащение оборудованием спутниковой связи самолетов на стадии их создания. Источник журнала отметил, что проект сформулирован по итогам цифрового форума «Космос для людей» с учетом предложений экспертов ФГУП «Космическая связь», компании «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), других компаний и госструктур.

Форум прошел 19–20 сентября в Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Нижний Архыз КЧР. Среди вопросов, которые в его рамках рассматривали эксперты, была тема расширения количества потребителей спутниковой связи.

«Была высказана рекомендация к тому, чтобы ввести нормативное требование, чтобы на бортах воздушных судов, морских и речных судов, а также поездов в обязательном порядке присутствовал интернет и стоимость этого интернета была включена в цену билета, — пояснил модератор экспертной группы, гендиректор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин. — Практика показывает, что люди, к сожалению, существа жадные. И, оказавшись пассажиром поезда или самолета, никто за интернет дополнительно платить не готов».

Цена интернета в полете должна зависеть от трафика и дальности перелета, а формироваться будет в виде процентов к цене билета, уточнил Волин в комментарии для Forbes. К примеру, в авиабилете из Москвы во Владивосток стоимостью 30 тыс. руб. цена интернета составила бы 5%, или 1500 руб., подсчитал он.

Если интернет принудительно включать в билет, это будет навязанной услугой, полагает руководитель Content Review Сергей Половников. Скорее всего, в полете это будет дополнительный сервис, стоимость которого будет ниже, чем за рубежом, где она составляет $50–60, считает он.

В России, напоминает Forbes, услуга интернета на борту самолета предоставлялась компаниями «Аэрофлот», «Трансаэро» и Utair. Однако, поскольку операторы спутниковой связи представляли собой компании из недружественных ныне стран, после введения санкций «Аэрофтот» отключили от системы. Сейчас авиакомпания предлагает пассажирам подключиться к бортовой системе развлечений по Wi-FI, но без доступа к интернету.

«Почему сегодня «Аэрофлот» летает без интернета на борту? Они работали через иностранные спутники. Оборудование, которое было на самолетах, на «Аэробусах» и «Боингах», ориентировалось на иностранный космический аппарат. Те отключили, перестали оказывать услугу, а поменять оборудование, не получив разрешение иностранного производителя, невозможно: иностранный производитель никаких разрешений не даст», — объясняет Волин. По его словам, сейчас удачный момент для принятия решения по внедрению отечественного оборудования для обеспечения интернета на самолетах.

Подключение транспорта к интернету заложено и в бизнес модели оператора «Бюро 1440», который планирует развернуть группировку спутников в ближайшие годы, рассказал еще один источник Forbes, знакомый с планами компании. По его словам, интерес к сотрудничеству уже проявили «Аэрофлот», РЖД и судовладельцы, с которыми уже около года обсуждается подключение к спутниковому интернету.

«Бюро 1440» — российская частная космическая компания, входит в «ИКС Холдинг» и занимается созданием низкоорбитальной спутниковой группировки, чтобы оказывать услуги широкополосного доступа в интернет с глобальным покрытием с 2027 года. Предполагается, что группировка будет состоять из более чем 900 спутников. Несколько тестовых космических аппаратов связи «Рассвет-1» уже выведены на орбиту. Помимо России компания планирует оказывать услуги более чем в 70 странах. РБК узнал, что проект «Бюро 1440» обойдется примерно в 445 млрд руб.

Для сравнения: у Starlink (принадлежит SpaceX Илона Маска) группировка на текущий сентябрь состояла из 7 тыс. небольших спутников, в ближайшее время их число планируют увеличить до 12 тыс., а в долгосрочной перспективе — до 34,4 тыс.

В Минцифры России называли развитие спутниковой связи «одним из основных приоритетов на ближайшую перспективу», который обязательно найдет отражение в новом нацпроекте «Экономика данных». Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на прошлой неделе говорил, что Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний в 2027–2028 годах. Он также отмечал, что хотел бы сделать такую услугу бесплатной для пассажиров.