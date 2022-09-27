App Store удалил приложение сервиса частных объявлений «Юла». Его владельцем был VK, чьи приложения пропали из магазина накануне

Фото: Андрей Любимов / РБК

Приложение сервиса объявлений «Юла» пропало из App Store, следует из данных онлайн-магазина.

По запросу в поиске магазин предлагает установить другие приложения в том же секторе рынка, а при переходе по прямой ссылке не открывает страницу.

Разработчиком приложения было V Kontakte OOO, а права принадлежали Mail.ru Group, следует из сохраненной копии страницы. Сейчас на странице разработчика в магазине сказано, что доступных приложений нет.

РБК направил запрос в VK.

App Store начал удалять приложения российских разработчиков после начала военных действий России на Украине, ответных санкций США и Евросоюза. Среди них оказались программы подсанкционных Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка, Газпромбанка, «Аэрофлота», онлайн-кинотеатра Okko, который раньше принадлежал «Сберу», а также его конкурента Premier («Газпром-Медиа»).

2 сентября из App Store пропало приложение с объявлениями о продаже недвижимости «Домклик» (входит в «Сбер»), сообщал сам сервис. Компания объяснила, что удаление связано с санкциями, и посоветовала не удалять ранее установленные программы.

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Накануне App Store удалил приложение «ВКонтакте» (VK), а также дочерние «VK Музыка» и «VK Клипы», почту Mail.ru. Компания подтвердила, что заблокировано несколько приложений, ее представители попросили американскую корпорацию объяснить ситуацию.

Минцифры направило в Apple Inc. запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков. Ведомство обратило особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов VK.

В феврале гендиректор VK (до ребрендинга — Mail.ru Group) Владимир Кириенко, сын первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, попал под санкции США. VK заявила, что ограничения не повлияют на операционную и финансовую деятельность компании, а также на ее взаимодействие с партнерами.

