Минцифры сообщило об обсуждении новых требований для лицензий LTE

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Введение дополнительных требований для сотовых операторов при продлении лицензий LTE (связь 4G), срок действия которых закончится в сентябре этого года, обсуждается в Минцифры. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, выступая на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, передает корреспондент РБК.

«Мы четко понимаем, что одним из видов обременения (для сотовых компаний. — РБК) может стать обеспечение покрытия связи на автомобильных дорогах общего пользования. К сожалению, до сих пор мы не обеспечили непрерывную качественную услугу голосовой связи и доступа в интернет даже на всех федеральных дорогах», — заявил министр.

Также в министерстве обсуждается подключение населенных пунктов, которые расположены рядом с трассами. При этом министр сообщил, что власти рассматривают возможность предоставлять скидки на оплату радиочастотного спектра тем операторам, которые будут строить инфраструктуру в населенных пунктах, где это экономически невыгодно.

По его словам, в министерстве понимают, что операторы связи не демонстрируют «мега-положительных финансовых результатов» из-за роста трафика во время пандемии и необходимости вложения средств в сетевую инфраструктуру, где это экономически невыгодно.

«Повышать тарифы они не могут из-за достаточно сильной конкуренции, поэтому мы аккуратно обсуждаем свои действия, чтобы дополнительная нагрузка на операторов была посильная, чтобы не вводить их в стресс», — заключил Шадаев.