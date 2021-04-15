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Технологии и медиа ,  
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Минцифры сообщило об обсуждении новых требований для лицензий LTE

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Введение дополнительных требований для сотовых операторов при продлении лицензий LTE (связь 4G), срок действия которых закончится в сентябре этого года, обсуждается в Минцифры. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, выступая на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, передает корреспондент РБК.

«Мы четко понимаем, что одним из видов обременения (для сотовых компаний. — РБК) может стать обеспечение покрытия связи на автомобильных дорогах общего пользования. К сожалению, до сих пор мы не обеспечили непрерывную качественную услугу голосовой связи и доступа в интернет даже на всех федеральных дорогах», — заявил министр.

Также в министерстве обсуждается подключение населенных пунктов, которые расположены рядом с трассами. При этом министр сообщил, что власти рассматривают возможность предоставлять скидки на оплату радиочастотного спектра тем операторам, которые будут строить инфраструктуру в населенных пунктах, где это экономически невыгодно.

По его словам, в министерстве понимают, что операторы связи не демонстрируют «мега-положительных финансовых результатов» из-за роста трафика во время пандемии и необходимости вложения средств в сетевую инфраструктуру, где это экономически невыгодно.

«Повышать тарифы они не могут из-за достаточно сильной конкуренции, поэтому мы аккуратно обсуждаем свои действия, чтобы дополнительная нагрузка на операторов была посильная, чтобы не вводить их в стресс», — заключил Шадаев.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В марте источники РБК сообщили, что Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит о вопрос изменения условий использования операторами частот для связи LTE (4G). Источники РБК, близкие к Минцифры, сообщали, что власти рассматривают введение обременения по покрытию сотовой связью федеральных автодорог как одно из условий продления разрешений.

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По оценке Роскомнадзора, на четвертый квартал 2020 года полностью покрыты связью были 23 из 32 магистральных автодорог федерального значения. Меньше всего зон покрытия сетей пришлось на трассы в Сибири и на Дальнем Востоке.

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Фото:Михаил Почуев / ТАСС

Представитель «МегаФона» заявил, что подобные изменения необходимо обсудить с отраслевым сообществом. «Это поможет выработать экономические механизмы поддержки операторов при реализации обременительных проектов», — заметил он.

5 марта в Москве появилась первая в стране пилотная сеть 5G. Она заработала в 14 популярных локациях столицы и пока что доступна ограниченному числу пользователей оператора сети — МТС.
 

Минцифры Максут Шадаев 4G федеральные трассы
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