В России начнут строительство новой мобильной сети вдоль железной дороги

Власти продлили разрешение на использование частот оператору, который ведет переговоры с РЖД о запуске 5G вдоль железных дорог. Попытки обеспечить высокоскоростной интернет в поездах предпринимаются уже более десяти лет

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ — основной орган, который занимается распределением этого ресурса в России) 18 августа продлила на десять лет группе компаний «Антарес» разрешение на использование полосы частот 1900–1920 МГц для оказания услуг мобильной связи. Об этом РБК рассказали три источника на телекоммуникационном рынке и собеседник, близкий к «Антаресу».

Решение было принято на закрытом заседании, то есть его итоги не публиковались. В последние годы власти стараются распределять радиочастотный ресурс на конкурсах или аукционах, поскольку он считается ограниченным, но в данном случае торги не проводились. Летом «Известия» писали, что ГКРЧ планировала рассмотреть вопрос продления частот «Антаресу» на заседании в июне и что комиссия намеревалась отказать компании, поскольку против выступило одно из силовых ведомств. Но на июньском заседании вопрос так и не рассмотрели.

Собеседники РБК не пояснили, на каких основаниях «Антаресу» продлили частоты, но рассказали, что компания собирается использовать ресурс для строительства сети мобильной связи вдоль железных дорог. Как утверждает источник, близкий к самой группе, она уже договорилась с РЖД о строительстве сетей стандарта мобильной связи пятого поколения (5G) вдоль железных дорог и обязалась покрыть участки Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань и Москва — Сочи. «Антарес», по его словам, будет выступать оператором этих сетей и оказывать услуги связи как для РЖД, так и для пассажиров. Конкретные сроки строительства он не назвал, но другой собеседник РБК говорит, что проект должен быть реализован в «очень сжатые сроки, причем на отечественном оборудовании».

В начале сентября основатель «Антареса» Евгений Ройтман дал несколько интервью различным изданиям и ни в одном из них не упомянул о продлении разрешения на использование частот, но предлагал позволить компании развернуть на них сеть 5G. «Я считаю, что если в России будут строиться сети 5G вдоль железных дорог, то на их базе целесообразно не только совершенствовать технологии перевозок и обеспечивать безопасность движения, но и предоставлять скоростной интернет пассажирам», — говорил он.

Представители Минцифры (глава этого министерства является председателем ГКРЧ), «Антареса» и РЖД отказались от комментариев.

Как «Антарес» пытался запустить сеть

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Группа «Антарес» получила разрешение на использование частот 1900–1920 МГц весной 2008 года. На тот момент для получения ресурса не требовалось проводить аукцион или конкурс, его могли распределять по заявкам. Спустя несколько лет компания согласовала с ГКРЧ возможность использования этих частот для строительства сетей LTE в Москве и области, но долго не запускала проект, поскольку пыталась получить дополнительные частоты и найти финансирование. В 2015 году возможность участия в проекте рассматривал президент группы «Альянс» Муса Бажаев (входит в топ-200 богатейших бизнесменов России 2021 года, по версии Forbes, с состоянием $750 млн). Но после того как на московский рынок вышел сотовый оператор «Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2), компания столкнулась с проблемами при рассмотрении документов, необходимых для строительства сети, и в 2016 году проект был заморожен. Спустя год к «Антаресу» подали заявление о его банкротстве, но после разбирательств в течение нескольких лет суд отклонил его.

По состоянию на март этого года «Антарес» и две другие компании группы — «Арктур» и «Интеграл» — полностью принадлежали Евгению Ройтману, но уже в июне их 100-процентным владельцем стало ООО «Артех», которое на 99,9% принадлежит сыну Мусы Бажаева Тимуру Бажаеву, а оставшиеся 0,1% — у некого Ивана Панина, следует из данных СПАРК.

Связаться с Тимуром Бажаевым не удалось. РБК направил запрос в пресс-службу группы «Альянс».

Что не так со связью вдоль железной дороги

Еще в 2010 году РЖД заявляли о желании запустить сети LTE и просили власти выделить своей «дочке» — «Транстелекому» (ТТК) — частоты и лицензии для их строительства. Бывший президент РЖД Владимир Якунин объяснял, что это необходимо для внедрения на железных дорогах новых информационных технологий, например мониторинга, позволяющего предотвращать теракты. Однако ТТК так и не смогла получить необходимый ресурс.

Сейчас покрытие сотовой связью на железных дорогах обеспечивают те же мобильные операторы, которые работают и в других местах. В 2017 году «Т2 РТК Холдинг» подписал с РЖД соглашение о развитии услуг мобильной связи для пассажиров, основной целью которого было обеспечить беспрерывное покрытие сети вдоль железных дорог. Представитель «Ростелекома» (владеет «Т2 РТК Холдингом») переадресовал вопросы о текущем статусе покрытия в ТТК. Представитель последнего отказался от комментариев.

Похожее соглашение с РЖД об обеспечении связи LTE вдоль железнодорожных линий, соединяющих Москву с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Сочи и рядом других городов, в 2019 году подписала МТС, напомнил его представитель. Компания собиралась инвестировать в проект 2 млрд руб. и, как утверждает собеседник РБК, по состоянию на сентябрь 2022 года запустила «большую часть» обещанной инфраструктуры. Представитель «МегаФона» не ответил на вопросы РБК по существу. РБК направил запрос в «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков напомнил, что в России нет единого оператора, который бы отвечал за покрытие связью железных дорог. Также нет общей статистики о том, на каких участках дороги связь наиболее или наименее качественная, а где отсутствует вовсе. Данные по покрытию могут частично быть у операторов связи, отмечает Кусков, однако они «точно будут неполными». По его словам, коммерческие компании обычно не измеряют качество связи на железной дороге, потому что это дорого, они лишь фиксируют уровень покрытия для установки базовых станций на определенных участках.

Источник на телекоммуникационном рынке утверждает, что сейчас операторы «большой четверки» обеспечили связью магистральные федеральные железные дороги только в европейской и западной частях России. По оценке Кускова, на данный момент это покрытие сильно разнится в зависимости от региона. Наиболее хорошее качество связи, по его мнению, на Октябрьской железной дороге (охватывает северо-запад страны), а на остальных — сигнал связи имеет «урывочный» характер, поскольку операторам невыгодно ставить базовые станции там, где нет жилых домов, а магистральные железные дороги, как правило, строятся в отдалении, объяснил Кусков. «При удалении поезда от большой станции связь чаще всего начинает пропадать примерно в течение 15 минут», — резюмирует он.

Представитель Роскомнадзора сообщил, что измерениями качества сотовой связи занимается предприятие, подведомственное службе ФГУП ГРЧЦ, по методике, утвержденной Минцифры. Однако эта методика не содержит конкретных требований к измерению качества услуг связи вдоль железных дорог, указал он.

При этом один из собеседников РБК на телекоммуникационном рынке настаивает, что создать полноценную сеть мобильной связи с использованием только того частотного ресурса, который есть у «Антареса», не получится. «Выделенная «Антаресу» полоса 1900–1920 МГц имеет ширину 20 МГц, которой недостаточно для оказания услуг связи пассажирам, для обеспечения высоких скоростей в 5G нужна полоса минимум в 200 МГц», — указал он, оговорившись, что имеющийся ресурс можно будет использовать для внутренних технологических нужд РЖД. Он также напомнил, что фактически «Антарес» сможет использовать не 20 МГц, а лишь 10 МГц из выделенной ему полосы, поскольку компания должна будет создать два защитных интервала размером по 5 МГц, чтобы не создавать помехи пользователям частот на соседних участках спектра.