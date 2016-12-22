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«Яндекс» создаст рейтинг самых популярных сайтов Рунета
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«Яндекс» создаст рейтинг самых популярных сайтов Рунета
Технологии и медиа, 12:31
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«Яндекс» создаст рейтинг самых популярных сайтов Рунета
«Яндекс» работает над созданием нового аналитического инструмента — «топа сайтов» Рунета. Как сообщили в компании, сейчас проект находится в стадии бета-тестирования
Фото: Олег Яковлев / РБК

«Яндекс» проводит закрытое бета-тестирование рейтинга самых популярных площадок Рунета под названием «Топ сайтов». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на сотрудников нескольких медиакомпаний, участвующих в тестировании, и подтвердили РБК в самой компании.

Бета-тестирование должно завершиться до конца года. После его окончания «Яндекс» опубликует открытый рейтинг 10 тыс. самых популярных у российских пользователей сайтов.

Как выяснили «Ведомости», пользователи сервиса смогут сортировать сайты по тематике, полу, возрасту, доходам посетителей ресурсов — такие данные есть в презентации проекта, оказавшегося в распоряжении издания. Аудиторию каждой площадки, в том числе своих прямых конкурентов — Google и Mail.ru Group — «Яндекс» будет рассчитывать на основе собственных данных, после чего ежедневно будет их обновлять.

В пресс-службе «Яндекса» данные о работе над новым сервисом РБК подтвердили. «Яндекс» действительно работает над топом интернет-проектов», — сообщили в компании. «Основная задача рейтинга — показывать наиболее полную и репрезентативную картину посещаемости интернет-проектов, чтобы помогать им плодотворно сотрудничать с рекламодателями, работать над эффективностью площадок. Сейчас сервис находится в режиме закрытого теста. Мы работаем совместно с рынком над его доработкой, делаем удобный и практичный аналитический инструмент», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

В компании также отметили, что к разработке нового инструмента в «Яндексе» приступили после того, как «получили запрос от рекламодателей и владельцев площадок на его создание».

Опрошенные «Ведомостями» владельцы интернет-площадок и другие участники рынка выразили обеспокоенность тем, что «Яндекс» сам является одним из участников рынка интернет-рекламы. В частности, о неготовности присоединиться к рейтингу, разрабатываемому конкурентом, заявил представитель Mail.ru Group. «Неправильно, что коммерчески заинтересованный игрок рынка предлагает рекламодателям результаты своих измерений как «беспристрастные». Данные по площадкам, которые не используют метрики самого «Яндекса», будут некорректными, а среди таких площадок лидеры рынка — Google, Mail.ru Group, Instagram», — приводя​т его позицию «Ведомости». Представитель Google от комментариев изданию отказался.

В настоящее время для учета аудитории владельцы интернет-площадок используют различные специальные счетчики — Google Analytics, «Яндекс.Метрика», Mediascope и др. Однако в открытом доступе для сравнения посещаемости разных сайтов сейчас публикуются лишь данные аналитической компании Mediascope. Кроме того, свои рейтинги сайтов публикуют Liveinternet, Mail.ru и Rambler, однако они не учитывают данные по «Яндексу» или Google, отметили опрошенные «Ведомостями» рекламодатели, поэтому новый сервис выступит скорее альтернативой Mediascope.

Авторы: Наталья Демченко, Егор Губернаторов.
Теги: «Яндекс»
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