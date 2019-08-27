Нидерланды заподозрили Microsoft в сборе личных данных пользователей

Американская компания может нарушать правила защиты личных данных пользователей, считает голландский регулятор. В Microsoft отметили, что привержены защите информации о своих клиентах

Фото: Mark Kauzlarich / Bloomberg

Microsoft собирает данные пользователей операционных систем Windows Home и Windows Pro, что может нарушать положения о конфиденциальности. Об этом говорится в заявлении нидерландского Управления по защите данных (AP).

Регулятор выявил потенциальные нарушения, когда проверял изменения в защите личных данных, которые американская компания внедрила в прошлом году по его требованиям.

AP отметило, что Microsoft выполнила установленные требования, однако при проверке регулятор выявил, что компания удаленно собирает другие сведения о пользователях. «Microsoft все еще может нарушать правила защиты личных данных», — говорится в сообщении.

Управление поделилось своими выводами с другими европейскими регуляторами, которые занимаются защитой данных. В частности, AP передало информацию своим коллегам в Ирландии, где у Microsoft есть региональная штаб-квартира.