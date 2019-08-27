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Доллар/Рубль ₽67 (+0,63%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+10,92%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+17,4%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Нидерланды заподозрили Microsoft в сборе личных данных пользователей
Американская компания может нарушать правила защиты личных данных пользователей, считает голландский регулятор. В Microsoft отметили, что привержены защите информации о своих клиентах
Фото: Mark Kauzlarich / Bloomberg

Microsoft собирает данные пользователей операционных систем Windows Home и Windows Pro, что может нарушать положения о конфиденциальности. Об этом говорится в заявлении нидерландского Управления по защите данных (AP).

Регулятор выявил потенциальные нарушения, когда проверял изменения в защите личных данных, которые американская компания внедрила в прошлом году по его требованиям.

AP отметило, что Microsoft выполнила установленные требования, однако при проверке регулятор выявил, что компания удаленно собирает другие сведения о пользователях. «Microsoft все еще может нарушать правила защиты личных данных», — говорится в сообщении.

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Управление поделилось своими выводами с другими европейскими регуляторами, которые занимаются защитой данных. В частности, AP передало информацию своим коллегам в Ирландии, где у Microsoft есть региональная штаб-квартира.

Ирландский комитет по защите данных (DPC) получил эту информацию в июле. «При содействии голландских властей мы будем дальше работать с Microsoft, чтобы получить содержательные ответы на поставленные вопросы», — приводит Reuters сообщение ирландского ведомства.

В Microsoft заявили, что привержены защите данных клиентов. Компания также отметила, что улучшила функции по защите личных данных пользователей Windows 10.

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В середине августа представитель Microsoft сообщил, что сторонние подрядчики компании собирали записи общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator. В комментарии Microsoft заявила, что сбор голосовых данных ведется для обеспечения и совершенствования работы сервисов, например, поиска и распознавания голосовых команд.

Компания также сообщила, что всегда запрашивает разрешение, прежде чем собирать или использовать данные.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Нидерланды, Microsoft, личные данные
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