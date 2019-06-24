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Полюс ₽7 099,42 (+22,5%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android. Об этом сообщает The Independent.

«Самая большая ошибка — это мое неумелое руководство, которое не позволило Microsoft стать тем, чем является Android», — заявил Гейтс. Android является сегодня универсальной платформой, работающей не на устройствах Apple, добавил он.

Гейтс добавил, что альтернатива системы iOS позволила бы Microsoft «стать победителем и получить все». По его словам, неспособность создать ее лишила компанию $400 млрд.

«На рынке есть место лишь для одной операционной системы не от Apple. Знаете, сколько это стоит? $400 млрд, которые просто переместились бы от компании G в компанию M», — сказал миллиардер.

Гейтс назвал Microsoft по-прежнему «очень сильной», отметив, что, если бы не совершенная ошибка, она была бы «ведущей компанией».

Google приобрела Android в 2005 году как минимум за $50 млн.

По данным Forbes, Гейтс является вторым самым богатым человеком в мире, его состояние оценивается в $102,9 млрд.

Теги: Билл Гейтс, Microsoft, Android
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