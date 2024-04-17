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Бизнес ,  
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Ресторатор из Москвы обратился в суд из-за товарных знаков Starbucks

Ресторатор Пинский попросил суд прекратить охрану товарных знаков Starbucks
Пинский, который вместе с Тимати купил активы ушедшей из России Starbucks, попросил суд прекратить правовую охрану товарных знаков компании вследствие их неиспользования. Ранее он подал заявки на регистрацию нового названия сети
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский подал иск в суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков Starbucks Corporation, следует из определения суда, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было зарегистрировано 12 апреля. Оно касается семи товарных знаков — изображений, ряд которых включают и текстовые элементы. Знаки были зарегистрированы в разное время с 2003 по 2014 год, однако сроки действия исключительных прав на них продлевались и действуют в зависимости от каждого до 2024–2033 годов. Пинский попросил досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков в отношении двух классов услуг (включают в том числе услуги ресторанов, кафе, кафетериев, закусочных, кофеен) вследствие их неиспользования.

Суд 15 апреля частично удовлетворил заявление истца о принятии обеспечительных мер. Согласно его решению, Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) запрещается принимать решение по заявке о регистрации логотипа Stars Pinsky Coffee до принятия cудом решения по исковому заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков Starbucks вследствие их неиспользования.

Пинский подал две заявки для регистрации товарных знаков Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee в 2022 и 2023 годах соответственно. В настоящее время обе проходят экспертизу заявленного обозначения. В материалах суда отмечается, что Роспатент по результатам проверки по одной из заявок направил ресторатору уведомление, согласно которому заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки Starbucks.

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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Американская компания Starbucks приостановила работу всех заведений в России в марте 2022 года, а спустя два месяца объявила о решении уйти с рынка. Сеть кофеен приобрели Пинский, Тимур Юнусов (рэпер Тимати) и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (он же возглавлял регион в 2005–2013 годах). Сделку закрыли к концу июля: по словам Пинского, активы Starbucks продали за 500 млн руб. В августе открылось первое заведение сети под новым названием Stars Coffee. Планировалось, что всего в сеть войдет 130 заведений — 90 в Москве, 15 в Санкт-Петербурге и еще столько же в регионах.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Starbucks рестораторы суд товарный знак регистрация
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