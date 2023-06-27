VK предложили назначить единым оператором «Пушкинской карты»

После жалоб на мошенничество с «пушкинскими картами» в правительстве предложили назначить VK единым билетным оператором, исключив из процесса индивидуальных предпринимателей. Но холдинг пока не имеет своего билетного оператора

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Минкультуры предложило назначить VK единым билетным оператором государственной программы «Пушкинская карта», компания проведет эксперимент с внедрением QR-кодов для подтверждения личности их получателей. Проект постановления опубликован на портале правовых инициатив.

Участвующие в программе организации культуры и билетные агрегаторы должны будут заключить соглашение с VK. Из состава билетных операторов исключаются индивидуальные предприниматели.

Документ предполагает, что понятие банка-оператора сохраняется (сейчас это Почта-банк). При этом правила выделения субсидий оператору предусматривают проведение нового конкурса, причем позицию могут занять несколько банков, до этого времени Почта-банк сохраняет свою роль.

Сейчас у VK нет своего билетного оператора, но близкий к компании источник «Коммерсанта» рассказал, что та намеревается выйти на рынок билетных агрегаторов. В прошлом году VK вела переговоры о покупке Radario (60% у «Кассир.ру»), но не смогла достичь прогресса по сделке, сообщил он. Другой собеседник изданий полагает, что VK «логично создать билетного оператора, чтобы предложить активным пользователям культурных пабликов и сообществ покупку билетов». Эту аудиторию он оценил в несколько миллионов человек.

В марте Росфинмониторинг сообщил о краже мошенниками 100 млн руб. с помощью «пушкинских карт». По данным ведомства, злоумышленники предоставляли фальшивые списки лиц — «мертвых душ», кто мог получать такие карты. «Что ни сделаешь, везде жулики появляются», — оценивал ситуацию президент Владимир Путин.

СК расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств с использованием фиктивных «пушкинских карт». Следствие считает, что жители Московского региона Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов в прошлом году организовали массовое приобретение билетов, но никаких культурно-массовых мероприятий не проводили. Таким образом они похитили более 200 млн руб. Всех троих поместили под стражу.

В апреле суд арестовал бывшую замминистра культуры Ольгу Ярилову по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями). Ей грозит до десяти лет заключения. Дело Яриловой также связано с хищениями с «пушкинских карт».