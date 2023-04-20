Басманный суд арестовал экс-замминистра Ярилову по делу о хищении с «Пушкинских карт»

Суд арестовал экс-замминистра по делу о хищении с «Пушкинских карт»

Бывшего замглавы Минкультуры Ярилову арестовали до 16 июня по делу о хищениях с «Пушкинских карт». В отношении нее возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями, по которому ей грозит до десяти лет лишения свободы

Ольга Ярилова (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову. Об этом говорится в сообщении суда, поступившем в РБК.

«19 апреля 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны <...> сроком до 16 июня 2023 года», — говорится в сообщении.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). По этой статье ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Она была задержана накануне по делу о хищении с «Пушкинских карт». По данным телеграм-канала «112», следователи уже допросили бывшую чиновницу.

Ольга Ярилова заняла пост заместителя министра культуры в 2018 году. В сентябре 2022 года она была освобождена от должности по собственному желанию.

Программу «Пушкинская карта» запустили в сентябре 2021 года. Благодаря ей школьники, студенты и учащиеся колледжей от 14 до 22 лет получают на карту 5 тыс. руб. в год, которые можно потратить на посещение музеев, театров, филармоний, библиотек и культурных учреждений в России.

В марте СК начал расследовать уголовное дело о хищении бюджетных средств с использованием фиктивных «Пушкинских карт». Следствие считает, что жители Московского региона Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов в прошлом году организовали массовое приобретение билетов, но никаких культурно-массовых мероприятий не проводили. Таким образом они похитили более 200 млн руб. Их поместили под стражу.

«Что ни сделаешь, везде жулики появляются», — отреагировал на ситуацию с мошенничеством при использовании молодежных «Пушкинских карт» президент России Владимир Путин.

Во МХАТ им. Горького на спектакль «Женщины Есенина» 23 марта не допустили 75 человек из-за проверки билетов, купленных по «Пушкинским картам». В Минкультуры предположили, что часть зрителей стали жертвами мошенников, которые продавали билеты через неверифицированные сайты по продаже билетов или телеграм-каналы.