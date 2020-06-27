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Технологии и медиа ,  
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Цукерберг потерял $7,2 млрд на фоне отказа компаний от рекламы в соцсетях

Facebook FB $216,86 -6,71% Купить
Coca-Cola KO $43,78 -2,56% Купить
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $7,2 млрд из-за того, что некоторые крупные компании отказались размещать рекламу в соцсети. Об этом сообщает Bloomberg.

Акции компании упали на 8,3% в пятницу, 26 июня, после того, как компания Unilever (один из крупнейших рекламодателей) заявила, что в этом году не будет тратить деньги на размещение во всех продуктах Facebook.

Ранее от рекламы из-за расизма во всех социальных сетях как минимум на месяц решила отказаться Coca-Cola.

Материал дополняется.

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