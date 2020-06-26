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Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый»

В компании заявили, что употребление слов «бледный», «белый» и светлый» «предполагает единый идеал красоты», который там не считают правильным. По этой причине Unilever изменит название популярного в Азии крема Fair & Lovely
Фото: Daniel Reinhardt / Global Look
Фото: Daniel Reinhardt / Global Look

Компания Unilever, одна из крупнейших в производстве продуктов и бытовой химии, решила больше не использовать на этикетках своих товаров слова «бледный», «белый» и «светлый» и производные от них. Об этом говорится на сайте компании.

В Unilever пояснили, что употребление этих слов «предполагает единый идеал красоты», который, по утверждению компании «не является правильным».

Там отметили отмечают, что изменения затронут осветляющий крем Fair & Lovely, который продается по всей Азии. В Unilever добавили, что в некоторых странах уже изменили рекламу, форму коммуникации относительно этого продукта и его упаковку, теперь же компания планирует выбрать для крема другое название.

Ранее выпускающая косметику и средства гигиены компания Johnson & Johnson заявила, что временно не будет выпускать косметику для удаления темных пятен на коже. Компания указывала, что некоторые потребители применяют эту продукцию для того, чтобы осветлить свой собственный тон кожи.

Johnson & Johnson перестанет выпускать осветляющую кожу косметику
Бизнес
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Изменить характерные особенности бренда решила и американская компания Dreyer, которая переименует свой фирменный десерт Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов, живущих на Аляске, Чукотке, в Гренландии и на севере Канады. «Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем этот термин уничижительным», — заявили в компании.

Подобные заявления от многих американских компаний стали появляться на фоне протестов в США и других странах под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), которые развернулись после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, расизм, Unilever, протесты
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