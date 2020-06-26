Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый»
Компания Unilever, одна из крупнейших в производстве продуктов и бытовой химии, решила больше не использовать на этикетках своих товаров слова «бледный», «белый» и «светлый» и производные от них. Об этом говорится на сайте компании.
В Unilever пояснили, что употребление этих слов «предполагает единый идеал красоты», который, по утверждению компании «не является правильным».
Там отметили отмечают, что изменения затронут осветляющий крем Fair & Lovely, который продается по всей Азии. В Unilever добавили, что в некоторых странах уже изменили рекламу, форму коммуникации относительно этого продукта и его упаковку, теперь же компания планирует выбрать для крема другое название.
Ранее выпускающая косметику и средства гигиены компания Johnson & Johnson заявила, что временно не будет выпускать косметику для удаления темных пятен на коже. Компания указывала, что некоторые потребители применяют эту продукцию для того, чтобы осветлить свой собственный тон кожи.