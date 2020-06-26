Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый»

В компании заявили, что употребление слов «бледный», «белый» и светлый» «предполагает единый идеал красоты», который там не считают правильным. По этой причине Unilever изменит название популярного в Азии крема Fair & Lovely

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Компания Unilever, одна из крупнейших в производстве продуктов и бытовой химии, решила больше не использовать на этикетках своих товаров слова «бледный», «белый» и «светлый» и производные от них. Об этом говорится на сайте компании.

В Unilever пояснили, что употребление этих слов «предполагает единый идеал красоты», который, по утверждению компании «не является правильным».

Там отметили отмечают, что изменения затронут осветляющий крем Fair & Lovely, который продается по всей Азии. В Unilever добавили, что в некоторых странах уже изменили рекламу, форму коммуникации относительно этого продукта и его упаковку, теперь же компания планирует выбрать для крема другое название.

Ранее выпускающая косметику и средства гигиены компания Johnson & Johnson заявила, что временно не будет выпускать косметику для удаления темных пятен на коже. Компания указывала, что некоторые потребители применяют эту продукцию для того, чтобы осветлить свой собственный тон кожи.