Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма

Фото: Amy Sussman / Getty Images / The Coca Cola Company

Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора компании Джеймса Куинси.

«В мире нет места расизму, и в социальных сетях нет места расизму. Компания Coca-Cola приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей по крайней мере на 30 дней», — сказал Куинси, добавив, что за это время Coca-Cola пересмотрит рекламную политику.

19 июня организации Color of Change, «Антидиффамационная лига США» (ADL), Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) и другие правозащитные организации призвали остановить в июле размещение рекламы в Facebook с целью протеста из-за нерегулирования соцсетью контента с элементами расизма.