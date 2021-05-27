Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 73,47 (+0,08) Инвестиции, 26 мая, 13:43
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 89,94 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 13:43
До какого возраста нужно выплатить военную ипотеку РБК и ПСБ, 08:33 Неэффективная приватизация, чужой эсминец у Крыма. Главные новости РБК Общество, 08:09 В Приамурье ввели режим ЧС из-за паводка Общество, 08:08 Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса — Bloomberg Pro, 08:04 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 07:50 В Минтруде заявили о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке Общество, 07:40 Китай назвал клеветой заявление США о «лабораторной утечке» коронавируса Общество, 07:20 В Минэнерго исключили вероятность дефицита топлива в России летом Финансы, 07:02 White Rabbit, киберпреступность, Билли Айлиш и мужской костюм от Dior РБК и Dior, 07:02 Мосбиржа предложит упростить уплату налогов по дивидендам из-за рубежа Pro, 06:58 Прокуратура потребовала запретить «Российскую ЛГБТ-сеть» в Facebook Общество, 06:34 Эксперты рассказали о новом способе кибератак на корпоративные данные Технологии и медиа, 06:30 Немецкие ученые заявили, что нашли связь вакцины AstraZeneca с тромбами Общество, 06:13 Метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год в ближайшие пять лет Общество, 05:48
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

Китай назвал клеветой заявление США о «лабораторной утечке» коронавируса

Посольство Китая в США раскритиковало попытки Вашингтона обвинить КНР в «лабораторной утечке» коронавируса. Это следует из заявления, размещенного на сайте дипмиссии.

«Не так давно некоторые люди пытались разыграть старый политический трюк с привлечением к себе внимания по теме происхождения коронавируса. Кампания по клевете и перекладывание вины возвращаются, теория заговора о «лабораторной утечке» возрождается», говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять других с самого начала пандемии, при этом игнорируя потребности своего народа в борьбе с коронавирусом и сотрудничество на международном уровне. В посольстве добавили, что такая позиция привела к смерти многих людей.

Главный инфекционист США потребовал найти источник происхождения COVID-19
Общество
Энтони Фаучи

«Некоторые до сих пор обращаются к своей старой методичке. Мы не можем не спросить, неужели они уже оставили этот горький урок в прошлом, столь рано? Или они хотят повторения трагедий?» — говорится в документе.

В то же время в посольстве отметили, что Пекин поддерживает всестороннее изучение ранних случаев COVID-19 и тщательное расследование, касающееся всех секретных биолабораторий по всему миру.

Ранее Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена насчет происхождения коронавируса. В сообщении говорится, что американская разведка допускает две версии происхождения возбудителя COVID-19: передачу от зараженного животного и утечку из лаборатории.

Читайте на РБК Pro
Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Верховный суд закрепил подход ФНС к «налоговой реконструкции» Как бороться с привычкой китайских бизнесменов платить через год

В свою очередь республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США 19 мая заявили о существовании убедительных косвенных доказательств лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. По их данным, вспышку COVID-19 могла вызвать утечка из Уханьского института вирусологии.

Ранее миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила китайский Ухань, чтобы исследовать коронавирус. Эксперты исключили вероятность того, что он имел искусственное происхождение, и подтвердили, что природным источником была популяция летучих мышей.

Китай США коронавирус
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Главный инфекционист США потребовал найти источник происхождения COVID-19
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 мая
Общество
Конгрессмены заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter