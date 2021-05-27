Китай назвал клеветой заявление США о «лабораторной утечке» коронавируса

Посольство Китая в США раскритиковало попытки Вашингтона обвинить КНР в «лабораторной утечке» коронавируса. Это следует из заявления, размещенного на сайте дипмиссии.

«Не так давно некоторые люди пытались разыграть старый политический трюк с привлечением к себе внимания по теме происхождения коронавируса. Кампания по клевете и перекладывание вины возвращаются, теория заговора о «лабораторной утечке» возрождается», говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять других с самого начала пандемии, при этом игнорируя потребности своего народа в борьбе с коронавирусом и сотрудничество на международном уровне. В посольстве добавили, что такая позиция привела к смерти многих людей.

«Некоторые до сих пор обращаются к своей старой методичке. Мы не можем не спросить, неужели они уже оставили этот горький урок в прошлом, столь рано? Или они хотят повторения трагедий?» — говорится в документе.