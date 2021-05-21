В Госдуму внесли обязывающий соцсети открывать филиалы в России проект

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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий зарубежным соцсетям без официальных представительств или филиалов в России распространять рекламу о себе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он отметил, что законопроект «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории России», получивший неформальное название «приземление», коснется ИТ-компаний с ежесуточной аудиторией в стране от 500 тыс. человек.

Условия для «приземления», которые должны выполнить такие компании, по его словам, «легко исполнимые». Крупным информационным ресурсам будет необходимо:

Создать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо;

Зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора;

Разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи.

В случае несоблюдения данных правил российские власти будут информировать пользователей о нарушении ресурсом законов, запрещать размещения рекламы на ресурсе и рекламы самого ресурса, запрещать поисковую выдачу, замедлять трафик или блокировать ресурс.