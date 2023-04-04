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Технологии и медиа ,  
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Правительству Австралии запретят использовать TikTok вслед за США

Генпрокурор Австралии Дрейфус: правительству запретят использоватьTikTok вслед за США

Членам правительства Австралии запретят использовать приложение TokTok на служебных устройствах. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Марк Дрейфус, передает ABC.

«После получения рекомендаций от службы разведки и органов безопасности сегодня я уполномочил секретаря Генеральной прокуратуры издать обязательное распоряжение, чтобы запретить приложение TikTok на устройствах, используемых всеми департаментами и агентствами Содружества», — сказал он.

Власти приняли такое решение, так как считают приложение небезопасным, пояснил Дрейфус. Кроме того, оно может использоваться Китаем для вмешательства во внутренние дела страны, заявил генеральный прокурор.

Запрет, по словам Дрейфуса, вступит в силу «так скоро, как это будет возможно». Требование будет касаться всех служебных устройств, принадлежащих правительственным структурам.

Материал дополняется

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Австралия TikTok запрет
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