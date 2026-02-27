Седьмой за три года соучредитель xAI уволился после реорганизации

Из компании американского бизнесмена Илона Маска в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI ушел седьмой из 12 соучредителей Тоби Полен, пишет Bloomberg.

В соцсети Х Полен написал, что планирует больше спать и «думать о том, что хочу делать дальше». Он поблагодарил Маска за то, что тот «принял меня». Бизнесмен ему ответил, поблагодарив «за то, что помог довести xAI до нынешнего уровня».

Среди других соучредителей, покинувших компанию — Джимми Ба и Тони Ву, они ушли в начале этого месяца. Ранее Маск объявил о реорганизации xAI после февральского слияния со SpaceX.

3 февраля компания SpaceX приобрела xAI. Первоочередной задачей объединенной компании Маск назвал запуск с Земли спутников с искусственным интеллектом. Через два-три года, по мнению предпринимателя, именно космос станет самым дешевым местом вычислений с использованием ИИ.

