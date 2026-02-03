 Перейти к основному контенту
Bloomberg оценил возможную капитализацию SpaceX и xAI перед IPO

Американский миллиардер Илон Маск планирует объединить SpaceX с xAI. Ожидается, что акции объединенной компании будут стоить примерно по $527 каждая, а общая стоимость составит $1,25 трлн, пишет Bloomberg.

По информации агентства, сделка была объявлена в меморандуме в понедельник, 2 февраля.

О том, что SpaceX рассматривает возможность объединения с Tesla либо альтернативную сделку с предприятием бизнесмена в сфере искусственного интеллекта xAI, стало известно на прошлой неделе.

Маск предложил провести первичное публичное размещение акций (IPO) SpaceX в июне — его компания рассчитывает привлечь до $50 млрд при оценке около $1,5 трлн и стать крупнейшим IPO в истории.

Материал дополняется

